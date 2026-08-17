VNIT Underground coal tech: व्हीएनआयटीचे नवे तंत्रज्ञान: भूमिगत कोळसा उत्खननातून ९५ टक्क्यांपर्यंत पुनर्प्राप्ती, सुरक्षितता व सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना

नागपूर : भूमिगत कोळसा खाणीत उपलब्ध खाणयोग्य कोळशाची पुनर्प्राप्ती वाढविण्यासाठी विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थानच्या (व्हीएनआयटी) खाण अभियांत्रिकी विभागातील डॉ. ए. के. अग्रवाल आणि डॉ. अनुपम अनंत खेर यांनी अभिनव तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ‘ए मेथड फॉर अंडरग्राउंड कोल पिलर एक्स्ट्रॅक्शन यूजिंग कंटिन्युअस मायनर विथ रिअल-टाइम बॅकफिलिंग’ या तंत्रज्ञानाचे पेटंट प्रकाशित झाले असून, योग्य परिस्थितीत खाणयोग्य कोळशाची सुमारे ९५ टक्क्यांपर्यंत पुनर्प्राप्ती करण्याची क्षमता असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे..साधारणतः पारंपरिक बोर्ड-ॲण्ड-पिलर पद्धतीत साधारण ६० ते ६५ टक्के कोळसा काढला जातो, तर उर्वरित कोळसा जमिनीखालीच राहतो. ‘व्हीएनआयटी’च्या प्रस्तावित पद्धतीत कोळसा स्तंभांचे लहान स्लाइसमध्ये नियोजित विभाजन करून कंटिन्युअस मायनरच्या साहाय्याने उत्खनन केले जाते. कोळसा काढत असतानाच निर्माण होणारी पोकळी पंप करता येणाऱ्या फिलिंग मटेरियलने टप्प्याटप्प्याने भरली जाते. त्याचवेळी रूफ बोल्टिंग आणि अन्य स्ट्राटा-कंट्रोल उपाय केले जातात. या ‘रिअल-टाइम बॅकफिलिंग’मुळे मोठ्या भूमिगत पोकळ्या कमी करून वरच्या स्तरांना सातत्याने आधार देणे, ताणाचे केंद्रीकरण कमी करणे आणि खाणकामाची सुरक्षितता वाढविणे शक्य होऊ शकते. ‘फ्लाय ॲश’ आणि ‘माईन वेस्ट’सारख्या औद्योगिक व खाण कचऱ्याचा बॅकफिलिंगसाठी वापर करता येणार असल्याने संसाधनांचा पुनर्वापर आणि ‘सर्क्युलर इकॉनॉमीला’ही चालना मिळू शकते..डॉ. वैदेही डकवाले आणि डॉ. गौरव तिवारी यांनीही बॅकफिल सामग्रीची रचना व थर्मल विश्लेषणात योगदान दिले. प्रत्यक्ष खाणीत तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी क्षेत्रीय चाचण्या आणि उद्योग सहकार्याची पुढील गरज असून, प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ती भूवैज्ञानिक व ठिकाणविशिष्ट परिस्थितींवर अवलंबून राहणार आहे. या तंत्रज्ञानाचे पेटंट प्रकाशित झाले असून या संशोधनासाठी खाण अभियांत्रिकी विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. राजेश गुप्ता यांचे प्रोत्साहन तसेच डॉ. वाय. बी. काटपटल, डीन (आर अँड सी) आणि व्हीएनआयटीचे संचालक डॉ. प्रेम लाल पटेल यांचे मार्गदर्शन मिळाले..रेल्वे, महामार्ग आणि वनक्षेत्राखालील कोळशासाठी शक्यताभूमिगत कोळसा साठ्यांच्या वर रेल्वे मार्ग, महामार्ग, इमारती, प्राचीन वास्तू, स्मारके किंवा अन्य महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा असल्यास त्या संरचनांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन कोळसा उत्खननावर मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रिअल-टाइम बॅकफिलिंगमुळे भूमिगत रिकाम्या जागांना आधार देण्याची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे योग्य भू-तांत्रिक मूल्यांकन आणि नियामक मंजुरीच्या अधीन राहून अशा भागांखालील कोळसा पुनर्प्राप्तीसाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. शिवाय वनक्षेत्राखालील कोळसा साठ्यांच्या बाबतीतही ही पद्धत संभाव्य पर्याय ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.