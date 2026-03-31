Nagpur News: सिलिंडर साठी ग्राहकांचा उन्हात संघर्ष; वानाडोंगरीत लांबच लांब रांगा ; घरपोच सेवा बंद झाल्याने संताप

हिंगणा: वानाडोंगरी परिसरातील एचपी गॅस एजन्सीसमोर सिलिंडरसाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत असून भर उन्हात तासनतास उभे राहावे लागत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरपोच सेवा बंद केल्यामुळे महिला, लहान मुले, कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एजन्सीसमोर रांगेत उभे राहावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..इराण-इस्त्राईल युद्धामुळे पुरवठ्यात काहीसा उशीर होत असल्याचे सांगितले जात असले तरी भारत आणि इंडेन गॅस एजन्सीकडून घरपोच सेवा सुरू आहे. मात्र एचपी गॅस एजन्सीकडून घरपोच सिलिंडर वितरणाच्या गाड्या बंद करण्यात आल्याने नागरिक थेट एजन्सीत गर्दी करत आहेत..Nagpur News: मातीशी नाते जपणार्या कुंभारपुर्याचे अस्तित्व धोक्यात; प्लास्टिकच्या युगात मातीच्या कलेला उतरती कळा ;आधाराची गरज.ऑनलाइन बुकिंग झाल्यानंतरही दोन ते तीन दिवस सिलिंडर मिळत नसल्याची तक्रार ग्राहकांकडून केली जात आहे. दरम्यान एजन्सीबाहेर १८०० ते २००० रुपयांपर्यंत सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचाही आरोप केला जात आहे..एजन्सी संचालकावर गुन्हा दाखल कराउन्हात तासनतास रांगेत उभे राहिल्याने उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. काही बरेवाईट झाल्यास एचपी गॅस एजन्सी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा इशारा वानाडोंगरी नगर परिषदेचे स्वच्छता व आरोग्य सभापती बालू मोरे आणि सभापती नितीन साखळे यांनी दिला आहे. तसेच घरपोच सिलिंडर सेवा तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी नगराध्यक्षा सुनंदा बागडे, सभापती बालू मोरे, सभापती नितीन साखळे आणि नगरसेवक शेखर बाबडे यांनी केली आहे..कॅपॅसिटी नसताना ७५ हजार एचपी कनेक्शनडिफेन्स येथे असलेल्या एचपी गॅस एजन्सीने निलडोह, डिगडोह, इसासनी व वानाडोंगरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात ग्राहकसंख्या वाढवत सुमारे ७५ हजार कनेक्शन दिल्याचा आरोप आहे. वितरण व्यवस्था ढेपाळल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्राहकसंख्या कमी करून वानाडोंगरी परिसरात दुसऱ्या गॅस एजन्सीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.