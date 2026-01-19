नागपूर - ‘युद्धाचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले असून युद्ध अत्यंत जटिल झाले आहे. ते केवळ भौगोलिक सीमांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. आता युद्ध ऊर्जा, व्यापार, शुल्क, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि माहिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही विस्तारले आहे,’ असे मत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले..नागपूर येथे ‘सोलार इंडस्ट्रीज’द्वारे उभारण्यात आलेल्या मध्यम क्षमता असलेल्या आयुध उत्पादन प्रकल्पाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, ‘सोलार डिफेन्स अँड एरोस्पेस लिमिटेड’चे सत्यनारायण नुवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते..‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे स्वावलंबनाचे महत्त्वाचे उदाहरण असल्याचे सांगून राजनाथ सिंह यांनी युद्धाचे स्वरूप अधिक जटिल होत असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, की पूर्वी भारतातील संरक्षण उत्पादन प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रात होते आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका मर्यादित होती. आता राष्ट्राने युद्धतयारीच्या स्तरावर स्वतःला सज्ज ठेवणे आवश्यक आहे..सीमा सुरक्षा आणि नवनवीन, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व तंत्रज्ञानांची गरज वाढली असल्याचे सांगून राजनाथ सिंह म्हणाले, की युद्धाच्या स्वरूपाची पर्वा न करता, मजबूत संरक्षण औद्योगिक आधाराची गरज कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्राचा उत्पादन आणि संशोधन-विकासात वाढता सहभाग ही काळाची गरज आहे.ऊर्जा, व्यापार, शुल्क, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि माहिती हे युद्धाचे नवीन आयाम बनले आहेत. खासगी उद्योगांकडे क्षमता आणि संसाधने असूनही त्यांना संरक्षण उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेण्याची संधी मिळाली नव्हती..‘आत्मनिर्भरते’कडे (आत्मनिर्भर भारत) वाटचाल सुरू झाली तेव्हा अनेक शंका आणि आव्हाने निर्माण झाली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने धोरणात सुधारणा करून आणि प्रक्रिया सुलभ करीत खासगी उद्योगांवर विश्वास ठेवला. उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारली असून काम वेळेत पूर्ण होत असून वितरणातसुद्धा सुधारणा दिसून येत आहे..‘पिनाका मिसाईल’ची निर्यात‘सोलार कंपनी’द्वारे ड्रोनला भेदणारी ‘भार्गवास्त्र’ प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्याच्या यशस्वी चाचणीने खासगी क्षेत्राच्या तंत्रज्ञान क्षमतेचे एक उत्तम उदाहरण आपण सादर केल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले. या सुविधेत विकसित ‘पिनाका मिसाईल’ची निर्यातही सुरू झाली आहे..भारत आता केवळ आयात करणारा देश राहिला नाही. लवकरच मोठ्या प्रमाणात निर्यातदार बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या बदलांमुळे भारताची संरक्षण उत्पादन साखळी अधिक मजबूत झाली असून, आधुनिक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित उत्पादनाचा आधार तयार झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.