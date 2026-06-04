नागपूर

Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात

Wardha Municipal Engineer Held in ACB Bribery Trap : एसीबीचे अधिकारी व कर्मचारी साध्या वेशात नगरपालिकेच्या परिसरात तैनात होते.
Why was the Wardha municipal engineer arrested?

Why was the Wardha municipal engineer arrested?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वर्धा : स्थानिक नगरपालिकेतील नगर अभियंता संदीप डोईजड (वय ३८) याला कंत्राटदाराकडून देयक मंजूर करून देण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर पथकाने मंगळवारी (ता.२) सायंकाळी अटक (Wardha municipal engineer bribery case) केली. या कारवाईमुळे नगरपालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.

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