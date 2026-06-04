Wardha ACB Trap : 9 लाखांच्या बिलासाठी अडीच लाखांची लाच! वर्धा पालिकेचा नगर अभियंता एसीबीच्या जाळ्यात, लाचेची 2 लाख रुपये रक्कम ठेवायला सांगितली शौचालयात

वर्धा : स्थानिक नगरपालिकेतील नगर अभियंता संदीप डोईजड (वय ३८) याला कंत्राटदाराकडून देयक मंजूर करून देण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर पथकाने मंगळवारी (ता.२) सायंकाळी अटक (Wardha municipal engineer bribery case) केली. या कारवाईमुळे नगरपालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे..माहितीनुसार, एका ५० वर्षीय कंत्राटदाराने दोन दिवसांपूर्वी नागपूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली होती. नगर अभियंता संदीप डोईजड हे मागील दोन वर्षांपासून विविध विकासकामांच्या प्रलंबित देयकांच्या मंजुरीसाठी अडथळे निर्माण करीत होते..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.९ लाख रुपयांचे बिल मंजूर करण्यासाठी त्यांनी २ लाख ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर मंगळवारी सापळा रचण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार नगर अभियंत्यांच्या कार्यालयात पोहोचला. यावेळी एसीबीचे अधिकारी व कर्मचारी साध्या वेशात नगरपालिकेच्या परिसरात तैनात होते..Panhala Tourism Tax : पन्हाळागडावर पर्यटकांची उघड लूट? पर्यटन कराच्या नावाखाली वर्षाकाठी 5 ते 7 लाखांचा घोळ; 'या' गोष्टीमुळे संशय वाढला!.कारवाईदरम्यान नगर अभियंता संदीप डोईजड याने तक्रारदाराला २ लाख रुपये रोख रक्कम त्यांच्या कार्यालयालगतच्या प्रसाधनगृहात ठेवण्यास सांगितले. तक्रारदाराने सूचनेनुसार रक्कम प्रसाधनगृहात ठेवली. त्यानंतर आरोपीने प्रसाधनगृहात गेला व कुलूप लावले. याचवेळी एसीबीच्या पथकाने तत्काळ छापा घालून संदीप डोईजड याला ताब्यात घेतले. कारवाईची माहिती नगरपालिकेत पसरताच प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणाचा पुढील तपास एसीबीकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.