Amravati Accident : दोन महिन्यांपूर्वीच घेतली होती रिक्षा अन् नियतीने केला घात; शिवाई बसच्या धडकेत रिक्षाचालकासह पाच जणांचा अंत, पत्नीसह मुलं झाली पोरकी

वरूड (जि. अमरावती) : वरूड तालुक्यातील राजुराबाजार ते वरूड मार्गावरील रेल्वेक्रॉसिंगजवळ शिवाई बस व प्रवासी ऑटोच्या भीषण अपघातात ऑटोतील पाच जण ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १८) सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास घडली. शिवाई बसची धडक एवढी जोरदार होती की, धडकेनंतर ऑटोतील प्रवासी दूरवर फेकले गेले. त्यात ऑटोचेही छप्पर उडाले..अपघातात कैलाश घनश्याम नागदिवे (वय ४२), चिंतामण सदाशिव नागदिवे (वय ६०), माही प्रवीण मांगूळकर (वय १३, सर्व. रा. वाडेगाव), हरिभाऊ दौलत शिंदे (वय ८३, रा. जरूड) या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, राजकुमार भलावी (वय ३५, रा. गव्हाणकुंड) यांना उपचाराकरिता नागपूरला हलवीत असताना त्यांची वाटेतच प्राणज्योत मालविली..अपघातात प्रतिभा प्रकाश लाड (वय १८) व मोहिनी वनदेव भोरे (वय १८, दोघीही रा. राजुराबाजार) हे दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत व त्यांना उपचारासाठी नागपूरला हलविण्यात आले. मृतांपैकी कैलाश घनश्याम नागदिवे (वय ४२, रा. वाडेगाव) हा अपघातग्रस्त ऑटोचा चालक होता. तर, माही प्रवीण मांगूळकर ही अपघातग्रस्त ऑटोने शाळेत जात होती..दुर्घटनाग्रस्त ऑटो हा वाडेगाव येथील कैलाश नागदिवे यांच्या मालकीचा होता. त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच तो ऑटो विकत घेतला होता. त्यांच्या मृत्यूने त्यांची दोन मुले, पत्नी पोरकी झाली आहेत. यामुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अधिक माहिती अशी, राज्य परिवहन महामंडळाची शिवाई बस (क्र. एमएच ४९ बीझेड ९४३६) वरूडवरून वर्धेकडे जात होती. बसचा वेग अधिक असल्यामुळे रेल्वेक्रॉसिंगजवळ बसचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्याचवेळी एक ऑटो (क्र. एमएच २७ एआर १८२३) राजुराबाजारकडून येत होता..अनियंत्रित बसने या ऑटोला जोरदार धडक दिली. त्यात ऑटोचे छप्पर पूर्णपणे उडाले व आतील प्रवासी दूरवर फेकले गेले. त्यात चौघांचा जागीच तर, एकाचा नागपूरला उपचारार्थ नेत असताना मृत्यू झाला. सूरज ऊर्फ चक्रधर जनार्दन नागदिवे (रा. वाडेगाव) यांच्या तक्रारीवरून शिवाई बसचा चालक निखिल रामभाऊ वरठी (वय २६, रा. आष्टी, जि. वर्धा) याच्याविरुद्ध वरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पत्नीसह मुले झाली पोरकीदुर्घटनाग्रस्त ऑटो हा वाडेगाव येथील कैलाश नागदिवे यांच्या मालकीचा होता. त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच तो ऑटो विकत घेतला होता. दिवसभर ऑटो चालवून आपल्या प्रपंचाचा गाडा ओढणारे कैलाश नागदिवे हे मनमिळाऊ म्हणून परिचित होते. नेहमीप्रमाणे काल सकाळी ऑटो घेऊन ते निघाले असताना हा अपघात घडला. त्यांच्या मृत्यूने त्यांची दोन मुले, पत्नी पोरकी झाली आहेत..