नागपूर

Amravati Accident : दोन महिन्यांपूर्वीच घेतली होती रिक्षा अन् नियतीने केला घात; शिवाई बसच्या धडकेत रिक्षाचालकासह पाच जणांचा अंत, पत्नीसह मुलं झाली पोरकी

Warud railway crossing bus auto accident news : वरूड तालुक्यात रेल्वे क्रॉसिंगजवळ बस-ऑटो अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. जखमींना नागपूरला हलविण्यात आले आहे.
Tragic Warud Road Accident

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वरूड (जि. अमरावती) : वरूड तालुक्यातील राजुराबाजार ते वरूड मार्गावरील रेल्वेक्रॉसिंगजवळ शिवाई बस व प्रवासी ऑटोच्या भीषण अपघातात ऑटोतील पाच जण ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १८) सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास घडली. शिवाई बसची धडक एवढी जोरदार होती की, धडकेनंतर ऑटोतील प्रवासी दूरवर फेकले गेले. त्यात ऑटोचेही छप्पर उडाले.

