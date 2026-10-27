Crime News: बदनामीच्या भीतीतून बापानेच घेतला मुलीचा जीव; सहा दिवसानंतर घटनेचे बिंग फुटले

शिरपूर (जि. वाशीम) : समाजात बदनामी होत असल्याच्या कारणावरून पित्यानेच स्वतःच्या ३५ वर्षीय विवाहित मुलीचा शेल्याने गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना मालेगाव तालुक्यातील ब्राह्मणवाडा येथे मंगळवारी (ता. २०) घडली. घटनेनंतर तब्बल सहा दिवसांनी अर्थात सोमवारी (ता.२६) या प्रकरणाचे बिंग फुटले असून, मृत मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी पित्याविरुद्ध मालेगाव पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीषा उमेश नायकवाल (वय ३५, मूळ रा. कोरेगाव, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली, हल्ली मुक्काम ब्राह्मणवाडा) हिचे एका युवकावर प्रेम होते. त्यामुळे ती आपल्या पतीला सोडून त्या युवकासोबत निघून गेली होती. या प्रकारामुळे समाजात कुटुंबाची बदनामी होत असल्याचा संशय आणि राग मनात धरून वडील संतोष मारोती गोटे (वय ५२, रा. ब्राह्मणवाडा) यांनी दसऱ्याच्या दिवशी, मंगळवारी (ता.२०) रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास घरातच मनीषाचा शेल्याने गळा आवळून खून केला..घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या मृत मुलीच्या आई वर्षा संतोष गोटे (वय ४५) या प्रचंड घाबरल्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला याबाबत कोणालाही माहिती दिली नाही. दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणाबाबत संशयावरून वर्षा गोटे यांच्याकडे विचारपूस केली. पोलिसांनी योग्य संरक्षणाची हमी दिल्यानंतर त्यांनी घडलेला सर्व प्रकार सांगितला आणि शिरपूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली..या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आरोपी संतोष गोटे याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे.घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी रामकृष्ण पवार आणि सहायक पोलीस निरीक्षक योगिता भारद्वाज यांनी ब्राह्मणवाडा येथील घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक योगिता भारद्वाज या करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.