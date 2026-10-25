Fake Currency Notes: भाडेकरूच्या खोलीत ८५ लाखांच्या बनावट नोटा ;मालकाने दार उघडताच प्रकार उघडकीस

वाठोडा पोलिसांनी भाडेकरूविरोधात गुन्हा दाखल करीत त्याचा शोध सुरू केला आहे. पुष्पक भांडारकर ऊर्फ भेंडारकर ऊर्फ बेंडाने असे आरोपीचे नाव आहे. तो कुठलेही काम करीत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, चैतन्येश्वरनगरातील रहिवासी रमेश हरडे यांच्या घरी तो भाड्याने राहतो. गेल्या काही दिवसांपासून तो घरी परतलाच नव्हता. तसेच त्याने काही महिन्यांचे भाडेही दिले नव्हते. याबाबत विचारणा केल्यास तो शस्त्राचा धाक दाखवून दमदाटी करायचा. यामुळे हरडे यांनी पोलिसांत तक्रारही दिली होती. बरेच दिवसांपासून तो घरी परतला.नसल्याने शनिवारी (ता. २४) हरडे यांनी त्याच्या खोलीचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला असता आत कागदी बंडल आणि प्रिंटर दिसले. त्यांनी माहिती देताच वाठोडा पोलिस पोहोचले. नोटांच्या बंडलसह प्रिंटर आणि अन्य साहित्य जप्त केले. पोलिसांना त्याच्या खोलीत जवळपास ८५ लाख रुपयांच्या नोटा आढळून आल्यात. पोलिसांनी पुष्पकला फोन केला असता तो मुंबईत असल्याची माहिती मिळाली..९,६०० नोटा एका बाजूने छापलेल्यापोलिसांनी खोलीची तपासणी केली असता पाचशेच्या ७ हजार ४०० नोटा दोन्ही बाजूने छापल्या असल्याचे आढळून आले. याशिवाय ९ हजार ६०० नोटा एकाच बाजूने छापल्याचे दिसून आले. रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांकडून नोटा मोजण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.