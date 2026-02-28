नागपूर

Nagpur Rare Earth Discovery : विदर्भाचं भाग्य उजळणार! 'वेकोलि'च्या खाणीत सापडला मौल्यवान खनिजांचा साठा; पाहा कोणत्या 6 खाणी आहेत या यादीत

Rare Earth Minerals Discovered in WCL Coal Mines : नागपूरमधील वेकोलिच्या सहा कोळसा खाणींमध्ये दुर्मिळ रेअर अर्थ खनिजांचा मोठा साठा आढळला असून, कोल इंडिया व एनएफटीडीसी करारामुळे खनिज उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
नागपूर : नागपूरमधील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने (वेकोलि) खनिज उत्खनन क्षेत्रात ऐतिहासिक टप्पा गाठला (Rare Earth Minerals Discovered in WCL Coal Mines) आहे. वेकोलिच्या सहा कोळसा खाणींमध्ये आठ अत्यंत महत्त्वाची दुर्मिळ खनिजे (रेअर अर्थ) सापडली आहेत. कोळसा उत्पादनाबरोबरच आता ‘वेकोलि’ या मौल्यवान खनिजांच्या उत्पादनातही मोठी झेप घेणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

