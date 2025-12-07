नागपूर

Nagpur Winter Session: विधानभवनावर धडकणार ३३ मोर्चे; मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आंदोलक

Massive Protest Rush Expected During Nagpur Winter Session: नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ३३ मोर्चांमुळे शहरात वाहतूक, सुरक्षा आणि प्रशासकीय आव्हानांची मोठी वाढ होणार आहे. २२ धरणे, १७ उपोषण आणि आत्मदहनाच्या परवानगीच्या मागण्या प्रशासनासमोर गंभीर स्थिती निर्माण करत आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांची गर्दी होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा विधानभवनावर ३३ मोर्चे धडकणार आहेत.

