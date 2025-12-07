Nagpur Winter Session: विधानभवनावर धडकणार ३३ मोर्चे; मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आंदोलक

नागपूर : सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांची गर्दी होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा विधानभवनावर ३३ मोर्चे धडकणार आहेत..२२ संघटनांनी धरणे आंदोलनाची आणि १७ संघटनांनी साखळी उपोषणाची परवानगी मागितली आहे. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच रविवारी (ता.७) दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती, तसेच चंद्रपूर, यवतमाळ आणि वर्धा जिल्ह्यातील विविध संघर्ष समित्यांनी मोर्चाची अनुमती मागितली आहे..यापैकी एका व्यक्तीने आत्मदहनासाठीही परवानगी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (ता. ८) तब्बल ५ मोठे मोर्चे विधानभवनाकडे कूच करणार आहेत..Nagpur Winter Session: नागपूर अधिवेशनासाठी ‘रेड कार्पेट’! लोकभवन ते विधानभवन झळाळले, आठवडाभर गजबजणार उपराजधानी.पुढील काही दिवसांत मोर्चांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेची तगडी आव्हाने निर्माण होणार असल्याचेही समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.