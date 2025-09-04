नागपूर

Nagpur Accident: नागपूर येथे चौकात भरधाव ट्रकने महिला चिरडली, मृत्यू; मोटारसायकलवरील पुरुष गंभीर जखमी, ट्रक चालक ताब्यात

Accident News: नागपूरच्या संविधान चौकात बुधवारी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास भरधाव ट्रकने मोटारसायकलला धडक देऊन एका महिलेला चिरडले. या घटनेत विनिता भोजराज भुते यांचा मृत्यू झाला, तर भोजराज भुते गंभीर जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील संविधान चौकात भरधाव ट्रकने महिलेला चिरडून ठार केले.

