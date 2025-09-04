Nagpur Accident: नागपूर येथे चौकात भरधाव ट्रकने महिला चिरडली, मृत्यू; मोटारसायकलवरील पुरुष गंभीर जखमी, ट्रक चालक ताब्यात

नागपूर : सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील संविधान चौकात भरधाव ट्रकने महिलेला चिरडून ठार केले. .ही घटना बुधवारी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला व इसम मोटारसायकलने जात होते..संविधान चौकात मागून आलेल्या आरजे-१४-जीटी-६४७६ या क्रमांकाच्या ट्रकने मोटारसायकलला धडक दिली. महिला व इसम खाली पडले..ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने विनिता भोजराज भुते यांचा मृत्यू तर भोजराज भुते हे गंभीर जखमी झाले..Nagpur Cyber Fraud: ‘ऑनलाइन ट्रेडिंग’ पडले भारी; ९ कोटींनी फसवणूक, ७५ गुन्ह्यात २१ कोटी लंपास .घटनेची माहिती मिळताच सीताबर्डी पोलिसांना ताफा तेथे पोहोचला. पंचनामा करून पोलिसांनी मृतदेह हॉस्पिटलकडे रवाना केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून ट्रक जप्त करून चालकाला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.