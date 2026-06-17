नागपूर

Nagpur: महिला बचत गटांना एक हेक्टर पडीक जमीन देणार, रोजगार निर्मितीसाठी महसूल विभागाचा निर्णय

Government Announces Land Scheme for Women Self-Help Groups: महिला बचत गटांना 1 हेक्टर पडीक जमीन आणि 1 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय. रोजगार निर्मिती, बांबू लागवड आणि चारा विकासाला चालना मिळणार.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: राज्यातील महिला बचत गटांना रोजगार निर्मितीसाठी एक हेक्टर (अडीच एकर) पडीक जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाईल, सोबतच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या गटांना १ लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.

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