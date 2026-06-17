Nagpur: महिला बचत गटांना एक हेक्टर पडीक जमीन देणार, रोजगार निर्मितीसाठी महसूल विभागाचा निर्णय

नागपूर: राज्यातील महिला बचत गटांना रोजगार निर्मितीसाठी एक हेक्टर (अडीच एकर) पडीक जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाईल, सोबतच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या गटांना १ लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली..राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला को-ऑपरेटिव्ह संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना मिळालेल्या एक हेक्टर जागेवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' (गवत विकास), चारा किंवा बांबूची लागवड करावी लागेल. त्यातून मिळणारे उत्पन्न संबंधित महिला बचत गटांचेच असेल, सरकार त्यावर कोणताही हक्क सांगणार नाही..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .गावागावांत आणि रानावनात असलेल्या महसूल खात्याच्या जमिनी सध्या पडीक आहेत. त्या राहाव्यात, त्यावर कोणतीही अतिक्रमणे होऊ नये आणि स्थानिक पातळीवर महिलांना हक्काचा रोजगार मिळावा, या दुहेरी उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे..कृषी विभागातर्फे तांत्रिक मदत या निर्णयामुळे एका बचत गटाच्या माध्यमातून किमान १० महिलांना थेट रोजगार मिळणार आहे. या योजनेवर संबंधित तहसीलदारांचे नियंत्रण असेल, तर तालुका स्तरावर महिला अध्यक्ष या कामाची पाहणी करतील. बचत गटांना आवश्यक ती सर्व तांत्रिक मदत कृषी विभागाकडून पुरवली जाईल..Police Constable Death : चंदगड हादरलं! 42 वर्षीय पोलिसानं स्वत:वर गोळी झाडून संपवलं आयुष्य; लष्करात 17 वर्षे बजावलीये सेवा, सध्या मुंबईत होते कार्यरत.२,२०० बचत गटांना निधीनागपूर जिल्ह्यात यावर्षी २ हजार २०० महिला बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात आले असून यासाठी एकूण २२ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. मायनिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या निधीप्रमाणेच चारा विकास आणि बांबू लागवडीसाठीही आवश्यक आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पपूर्तीसाठी हा उपक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.