Wardha Crime: वर्धा जिल्ह्यात ‘ती’ अजूनही सुरक्षित नाहीच; दोन वर्षांत अत्याचाराच्या १५०, छेडखानीच्या तब्बल २५१ घटना !

वर्धा: बदलापूर घटनेनंतर पुन्हा एकदा महिला सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या धक्कादायक घटनेसोबतच सुसंस्कृत शहराचा महिला सुरक्षेबाबत आढावा घेतला असता ‘ती’ सुरक्षित नाही असेच दिसत असून, गत दोन वर्षांत वर्धा जिल्ह्यात अत्याचाराच्या १५०, तर छेडखानीच्या २५१ घटना घडलेल्या आहेत. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.विनयभंग तसेच अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपी हे एक तर ओळखीचे किंवा नात्यातील असल्याचे पोलिसांच्या माहितीवरून समजते. त्यामुळे आपलेपणाची भावना निर्माण करून तिचं शोषण केले जात असल्याचे पुन्हा समोर आलं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांच्या पावन स्पशाने पुनित वर्ध्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात अत्याचार तसेच विनयभंगाच्या घटना वर्षाला वाढत असल्याचे पोलिसांच्या नोंदीवरून दिसते. .गत वर्षी बदलापूर प्रकरण राज्यभर गाजले. वर्ध्यातही या घटनेचे संतप्त पडसाद उमटले. मोर्चे, आंदोलनांतून रोष व्यक्त झाला. वर्धा जिल्ह्यात दोन वर्षांतील अत्याचार आणि छेडखानीच्या घटनांकडे नजर टाकली असता वर्ध्यातील तरुणी, महिला सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरात छेडछाड तसेच विनयभंग आणि अत्याचारासारख्या घटना सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे ‘ती’ सुरक्षित नाहीच, असे म्हणावे लागत आहे..कायद्याची भीती राहिली नाही का?बदलापूरमध्ये एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना घडली. या घटनेचे तीव्र पडसाद वर्ध्यासह राज्यभर उमटलेत. गांधी जिल्ह्यातही अत्याचाराच्या घटना वाढत असून घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांच्या मनात कायद्याची भीती राहिली नाही का 0 असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात गत काही दिवसांमध्ये अत्याचार, विनयभंगाच्या घटनांमध्ये झपाट्यानं वाढ होतानाचे भयावह चित्र आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...पालकही चिंतेतमहिला सक्षमीकरणाच्या बाता होता असतानाच आजही महिला, तरुणी सुरक्षित नाही, हे दोन वर्षांतील अत्याचार आणि अत्याचाराच्या घटनांकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते. अत्याचार, छेडखानीच्या वाढलेल्या घटनांमुळे पालक वर्गदेखील चिंतेत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.