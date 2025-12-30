नागपूर

Wardha Crime: वर्धा जिल्ह्यात ‘ती’ अजूनही सुरक्षित नाहीच; दोन वर्षांत अत्याचाराच्या १५०, छेडखानीच्या तब्बल २५१ घटना !

Women safety concerns in Wardha District: वर्ध्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर; दोन वर्षांत १५० अत्याचार, २५१ छेडखानीच्या घटना
Police officials reviewing crime data related to women’s safety in Wardha district.

सकाळ वृत्तसेवा
वर्धा: बदलापूर घटनेनंतर पुन्हा एकदा महिला सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या धक्कादायक घटनेसोबतच सुसंस्कृत शहराचा महिला सुरक्षेबाबत आढावा घेतला असता ‘ती’ सुरक्षित नाही असेच दिसत असून, गत दोन वर्षांत वर्धा जिल्ह्यात अत्याचाराच्या १५०, तर छेडखानीच्या २५१ घटना घडलेल्या आहेत.

Wardha
Nagpur
crime
Crime Against Woman
Law and Order

