Nagpur Crime : ठिय्या मजुरांना ठेवले डांबून; हातपाय तोडण्याची धमकी, तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर - गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अकरा ठिय्या मजुरांना उज्जैन येथे नेण्याचे सांगून सोलापुरात ऊस तोडीसाठी नेण्यात आले, नंतर त्यांना हातपाय तोडण्याची धमकी देण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी महिलेसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .टीना चावला आणि ऋषभ अशोपा (दोन्ही रा. नागपूर), बबलू पठाण (रा. बीड) अशी आरोपींची नावे आहेत. कुणाल देविदास आत्राम, चंग्गू भिकाजी कन्नाके, रामप्रसाद वाडवे, श्यामू गोपाल वाडवे, शंकर सदाशिव आडे, सूरज बक्सरे, नैतिक उईके, रामू वाडवे, मोहित कुळमेथे, मोहरलाल वरकडे, निखिल चिचखेडे व विजय यादव अशी मजुरांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुणाल देविदास आत्राम (वय १९) हा त्याच्या सहकाऱ्यासोबत गिट्टीखदान येथील ठिय्यावर कामासाठी उभे असतात. २७ नोव्हेंबरला दुपारी टिना व तिचे साथीदार तेथे आले. उज्जैन येथे कामासाठी जाण्याबाबत विचारणा केली. मजुरांनी होकार दिल्यावर त्यांना तिघांनी कार व जीपने घेऊन गेले.सुरुवातीला त्यांना उज्जैनला घेऊन न जात असल्याचे सांगून सोलापूरला जात होते. प्रवासादरम्यान त्यांना जेवण देण्यात आले नाही. मध्येच बीडला त्यांना थांबविले. याबाबत दुसऱ्या दिवशी कुणाल याने बहिणीच्या मोबाइलवर संपर्क साधून माहिती दिली. त्यानंतर त्याचा मोबाइल बंद झाला..सायंकाळी बबलू याने कुणालच्या बहिणीच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. कुणाल व अन्य तिघांना नागपूरला जाण्यासाठी रेल्वेत बसवून देतो, त्यांच्या तिकिटाचे तीन हजार रुपये होतात. ते मला पाठवा. कुणालच्या बहिणीने अन्य मजुरांच्या नातेवाइकांच्या मदतीने बबलूने दिलेल्या मोबाइल क्रमांकावर ऑनलाइन पैसे पाठविले. काही वेळाने बबलूने पुन्हा कुणालच्या बहिणीसोबत संपर्क साधला. कुणाल व अन्य तिघांना रेल्वेत बसवून दिल्याचे त्याने सांगितले..२९ नोव्हेंबरला कुणालच्या बहिणीने त्याच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. बबलू हा खोटा बोलत असून त्याने एका शेतात आम्हाला ओलिस ठेवल्याची माहिती दिली. तसेच, बीड व सोलापूरमधील ऊस तोडल्यानंतरच तुम्हाला सोडले. पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचे हातपाय तोडेन, अशी धमकीही बबलूने दिल्याचे कुणालने बहिणीला सांगितले. त्यामुळे कुणालच्या बहिणीने गिट्टीखदान पोलिस ठाण्यात बबलू याच्याविरोधात तक्रार केली. पोलिसांनी तक्रार गांभीर्याने घेऊन तिघांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला..पोलिसांचे पथक रवानादरम्यान पोलिसांचे एक पथक मजुरांची सुटका करण्यासाठी रवाना झाले आहेत. ओलिस असलेल्या मजुरांपैकी सोमवारी दोन जण नागपुरात परतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांचे बयाण नोंदविण्यात येत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.