Nagpur Crime : ठिय्या मजुरांना ठेवले डांबून; हातपाय तोडण्याची धमकी, तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

उज्जैनला जाण्याचे सांगून ऊस तोडण्यासाठी घेऊन गेले बीडला; शेतात ठेवले ओलिस
नागपूर - गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अकरा ठिय्या मजुरांना उज्जैन येथे नेण्याचे सांगून सोलापुरात ऊस तोडीसाठी नेण्यात आले, नंतर त्यांना हातपाय तोडण्याची धमकी देण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी महिलेसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

