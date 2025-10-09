नागपूर

Yavatmal Crime : विहिरीत उडी टाकून प्रेमीयुगुलानं संपवलं जीवन; शेतकऱ्याला दोन प्रेत तरंगताना दिसली अन्..

Ghatanji Couple Case Yavatmal District : घाटंजी तालुक्यातील जुनोनी शेतशिवारात अल्पवयीन प्रेमी युगुलाने विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिस तपास सुरु आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
घाटंजी (यवतमाळ) : तालुक्यातील जुनोनी शेतशिवारात एका अल्पवयीन प्रेमी युगुलाने विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या (Yavatmal News) केल्याची धक्कादायक घटना काल (ता. ८) दुपारी साडेचारच्या सुमारास समोर आली. ही घटना समजताच परिसरात एकच खळबळ उडाली.

