Yavatmal Crime : विहिरीत उडी टाकून प्रेमीयुगुलानं संपवलं जीवन; शेतकऱ्याला दोन प्रेत तरंगताना दिसली अन्..

घाटंजी (यवतमाळ) : तालुक्यातील जुनोनी शेतशिवारात एका अल्पवयीन प्रेमी युगुलाने विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या (Yavatmal News) केल्याची धक्कादायक घटना काल (ता. ८) दुपारी साडेचारच्या सुमारास समोर आली. ही घटना समजताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. .मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दुपारी स्थानिक शेतकरी आपल्या शेतातील विहिरीजवळ गेले असता त्यांना विहिरीत दोन प्रेत तरंगताना दिसली. त्यांनी तत्काळ गावकऱ्यांना आणि पोलिसांना याची माहिती दिली..Akola Crime : प्रेमसंबंधात अडथळा ठरणाऱ्या तरुणाचा खून; शुभमचे हातपाय दोरीने बांधले अन्..; पोलिसांनी कसा केला गुन्ह्याचा उलगडा?.घटनेची माहिती मिळताच घाटंजी पोलिसांनी (Police) घटनास्थळी धाव घेतली. सदर युगुल ५ ऑक्टोबरपासून घरून बेपत्ता असल्याचे समजते. मुलीच्या वडिलांनी ७ ऑक्टोबर रोजी घाटंजी पोलिस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती.