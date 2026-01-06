नागपूर

Yavatmal Crime: यवतमाळमध्ये डोक्यात दगड घालून मित्राची हत्या; घरी येण्यास उशीर हाेईल सांगितलं अन् काय घडलं?

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यवतमाळ: दारूच्या नशेत चक्क मित्राच्या डोक्यात दगड घालून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. पाच) सकाळी उघडकीस आली. चापडोह शिवारात रेल्वेच्या निर्माणाधीन कामाजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह पडून होता. ही माहिती मिळताच अवधुतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दरम्यान, मारेकरी मित्राला पोलिसांनी लगेच अटक केली.

