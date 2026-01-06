Yavatmal Crime: यवतमाळमध्ये डोक्यात दगड घालून मित्राची हत्या; घरी येण्यास उशीर हाेईल सांगितलं अन् काय घडलं?

यवतमाळ: दारूच्या नशेत चक्क मित्राच्या डोक्यात दगड घालून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. पाच) सकाळी उघडकीस आली. चापडोह शिवारात रेल्वेच्या निर्माणाधीन कामाजवळ रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह पडून होता. ही माहिती मिळताच अवधुतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता रुग्णालयात पाठविण्यात आला. दरम्यान, मारेकरी मित्राला पोलिसांनी लगेच अटक केली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .जानराव मैंद (वय 55, रा. सावरगड, यवतमाळ), असे मृताचे नाव आहे. तर प्रफुल्ल गजानन साखरकर (रा. चापडोह) असे ताब्यात घेतलेल्या मारेकऱ्याचे नाव आहे. पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, सावरगड येथील जानराव विठोबा मैंद हे यवतमाळातील डॉ. ललित निमोदीया यांच्याकडे कामाला होते. रविवारी (ता. चार) रात्री ड्यूटी संपल्यानंतर त्यांनी मुलीला फोन करून बांगरनगर येथील प्रकाश दरवई यांच्याकडे जाणार असून, घरी येण्यास उशीर होईल, असे सांगितले होते. .परंतु उशिरापर्यंत ते घरी पोहचलेच नाही. त्यामुळे त्यांची पत्नी, मुली आणि नातेवाइकांनी सर्वत्र शोध घेतला. परंतु सोमवारी सकाळी चापडोह परिसरातील रेल्वेच्या निर्माणाधीन कामाजवळ जानराव मैंद यांचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडून असल्याची माहिती मृताच्या पत्नीला मिळाली. त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता, मृताची ओळख पटली. थोड्याच वेळात घटनास्थळावर बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.\rदरम्यान, अवधुतवाडी पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करीत मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रवाना करण्यात आला. या प्रकरणी मृताची पत्नी गीता मैंद हिने अवधुतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी प्रफुल्ल गजानन साखरकर याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला अवधुतवाडी पोलिसांनी अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.