Yavatmal: मुलींनी केला वडिलांवर अंत्यसंस्कार; समाजाला नवी दिशा

Yavatmal Last Rites of Father performed by Daughter : पूर्वीपासून समाजात मुलगा हाच वंशाचा दिवा या विचारांना तिलांजली देऊन वडिलांच्या अंत्यसंस्कारात दोघी मुलींनी तिरडीवर पाणी धरले व नंतर भडाग्नी दिला. समाजाला दिशा देण्याचा हा निर्णय तालुक्यातील सिनगाव जहागीर येथील बंगाळे कुटुंबाने घेतला असून या निर्णयाचे समाजात स्वागत होत आहे.

समाजातील जुन्या परंपरा व चाली रितींना बगल देणे आजच्या वैज्ञानिक युगात ही सहज शक्य होत नाही. मात्र वैज्ञानिक दृष्ट्या विचार करून चिकित्सकपणे सत्यशोध विचार अंगीकारण्याचा धाडसी निर्णय काहीजण घेऊ शकतात. असाच काहीसा प्रकार तालुक्यातील सिनगाव जहागीर येथे अनुभवास आला.