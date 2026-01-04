Nagpur Crime: नागपुरात युवकाचा खून; रॉड अन् चाकूने हल्ला,अल्पवयीन मुलासह सहा जणांना अटक, धक्कादायक कारण आलं समाेर!

नागपूर: कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पार्वतीनगर परिसरात क्षुल्लक वादातून युवकावर रॉड आणि चाकूने हल्ला करीत त्याचा खून करीत चार जणांना जखमी केले. ही घटना शनिवारी (ता.३) रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास पार्वतीनगर चौकात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत अल्पवयीन मुलासह सहा जणांना अटक केली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .रितिक सावनलाल पटले (वय २२, रा. पार्वती नगर, कळमना) असे मृत युवकाचे नाव आहे. ईशा हातिम अन्सारी (वय ५५), मुस्तफा ऊर्फ गोलू ईशा अन्सारी (वय २८), लुकमान ईशा अन्सारी (वय २२), साहिल ईशा अन्सारी (वय २०), सलाउद्दीन ईशा अन्सारी (वय १९) अशी आरोपींची नावे आहेत. याशिवाय सलीम भाई, शिवप्रसाद नागपुरे, संगीता नागपूरे, तनशू नागपूरे (सर्व या. पार्वती नगर) अशी जखमींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, तनशू नागपूरे आणि मृतक रितिक हे दोघेही घरासमोर गप्पा मारत असताना, आरोपी मुस्तफा ऊर्फ गोलू अन्सारी तेथे आला. त्याने दोघांनाही दारू पिण्यासाठी आग्रह केला. मात्र, दोघांनीही त्याला नकार दिल्यानंतर तो संतापला. त्यानंतर घरून दुचाकी घेऊन आल्यावर त्याने दोघांनाही जबरीने दुचाकीवर बसवून दारू पिण्याकरिता मंगळवारीतील कांजी हाउस चौकात घेऊन गेला. परत येताना तनशू याने गोलूला त्याच्या प्रेयसीवरून चिडविले. त्यामुळे त्याने त्याचेशी वाद घातला. .त्यातून दोघांनाही चौकात सोडून तो निघून गेला. त्यानंतर गोलूचा लहान भाऊ लुकमान अन्सारी याने तनशूला फोन करून शिवीगाळ केली. यावरून वाद वाढला. दरम्यान ते जात असताना, त्याचा मित्र सलीम भेटल्यावर त्यांनी हकिकत सांगितली. त्यावर गोलूला समजावितो असे सांगून तिघेही पार्वतीनगर चौकात आले. तिथे गोलू भेटताच, त्याला समजाविण्यासाठी सलीम बोलत असताना, बाचाबाची झाली. त्यावरून गोलू, त्याचे वडील आणि भावांनी तिघांवरही हल्ला केला. त्यात रितीक पटले याच्या डोक्यावर गोलू, साहिल आणि त्यांच्या भावांनी रॉड आणि चाकूने मारण्यास सुरुवात केली. त्यात रितीक गंभीर जखमी झाला. .तसेच तनशू आणि सलीम किरकोळ जखमी झाले. नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी तपासून त्याला रितीकला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच, कळमना पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. याशिवाय परिमंडळ ५ चे पोलिस उपायुक्त निकेतन कदम यांनीही घटनास्थळी भेट घेऊन पाहणी केली. पोलिसांना तनशू नागपूरे याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत अल्पवयीन आरोपीसह सहा जणांना अटक केली..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...प्रेयसीबाबत बोलल्याच्या वादातून खूनदारू पिऊन झाल्यावर गोलू याने दारू पिण्यासाठी प्रेयसीकडून केव्हाही पैसे आणू शकतो असे म्हटले. यातून त्याने तनशूला हिनवले. त्यामुळे तनशू त्याच्या प्रेयसीबाबत बोलल्याने वाद निर्माण झाला. याच वादातून दारूच्या नशेत गोलू आणि त्याच्या भावांनी त्याचा मित्र रितिकला संपविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.