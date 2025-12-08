नागपूर

Nagpur Crime : तरुणींच्या टोळीने लुटले युवकाला; दोन युवतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल

दोन तरुणींसह युवकांच्या टोळीने ३० वर्षीय दुचाकी चालकाची रोख रक्कम लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - नंदनवनमधील गो-गॅस केंद्राजवळ दोन तरुणींसह युवकांच्या टोळीने ३० वर्षीय दुचाकी चालकाची रोख रक्कम लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसानी दोन युवतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

