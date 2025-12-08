Nagpur Crime : तरुणींच्या टोळीने लुटले युवकाला; दोन युवतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल

नागपूर - नंदनवनमधील गो-गॅस केंद्राजवळ दोन तरुणींसह युवकांच्या टोळीने ३० वर्षीय दुचाकी चालकाची रोख रक्कम लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसानी दोन युवतीसह चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सय्यद अशफाक सय्यद हानीफ (वय ३० रा. आदर्शनगर) हा छत्रपती चौकातील सहयोग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीत काम करतो. बुधवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास तो एमएच-४९-सीजे-७३५१ या क्रमांकाच्या मोपेडने घरी जात होता..गो गॅसजवळ दोन तरुणींनी त्याला आवाज देऊन थांबविले. त्या कुठल्यातरी संकटात असल्याने त्यांनी आवाज दिला असेल यामुळे अशफाक थांबला. त्यांनी त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवले. त्यानंतर दोन युवकही तेथे आले..चौघांनी त्याला शिवीगाळ करीत त्याला धमकी दिली. तसेच त्याच्या खिशातील १३ हजार ५०० रुपये हिसकावले आणि मोबाइलही हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. त्याने मोबाइल दिला नाही. त्यानंतर चौघेही दोन मोपेडने पसार झाले.अशफाक याने नंदनवन पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करून लुटारूंचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.