Nagpur Crime : सहा महिन्यांपासून चिंतेत, ती करतेय ‘ब्लॅकमेल’; युवकाच्या आत्महत्येचा पत्रातून खुलासा, युवतीवर गुन्हा दाखल

नागपूर - कृषी विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ईश्वरलाल कंवरलाल चौधरी (वय २१, रा. बाडमैर, राजस्थान) या विद्यार्थ्याने १ ऑक्टोबरला आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्याने लिहिलेल्या चिठ्ठीत सोबत शिकणारी युवती ब्लॅकमेल करीत असल्याचे नमूद केले असून या आधारे बजाजनगर पोलिसांनी युवतीविरोधात गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीएससी कृषी अभ्यासक्रमात सातव्या सेमिस्टरला ईश्वरलाल शिकत होता. ईश्वरलाल नेहमीप्रमाणे सकाळी ब्रशसाठी बाहेर न आल्याने त्याच्या मित्रांनी खिडकीतून बघितले. तेव्हा त्याने नायलॉन दोरीने गळफास घेतल्याचे आढळले. याबाबत विद्यार्थ्यांनी बजाजनगर पोलिसांना माहिती दिली..पोलिस उपनिरीक्षक अतूल आडे यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत, मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकल रुग्णालयात पाठविला. तपासात त्याच्या मृतदेहाजवळ एक दोन पानी पत्र आढळले. त्यात त्याने एक युवती त्याला सहा महिन्यांपासून लग्नाची गळ घालून पैशाची मागणी करीत होती..पैसे न दिल्यास त्याची तक्रार करेल, अशी धमकी देत 'ब्लॅकमेल' करीत असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार पोलिसांनी त्याचा मोबाइल जप्त करीत तपास सुरू केला. पोलिसांनी वसतिगृहातील त्याच्या सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी दिलेल्या माहिती आणि त्याच्या मोबाइलमधून युवतीशी 'चॅट'च्या आधारे पोलिसांनी तिच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..पत्नीला दिली होती माहितीईश्वरलाल याने त्याला युवती ब्लकमेल करून मानसिक त्रास देत असल्याची माहिती त्याच्या पत्नीला दिली होती. त्यामुळे त्याला भेटण्याकरिता पत्नी राजस्थानमधून निघाली होती. मात्र, त्यापूर्वीच ईश्वरलाल याने आत्महत्या केली..