Nagpur Crime : सहा महिन्यांपासून चिंतेत, ती करतेय ‘ब्लॅकमेल’; युवकाच्या आत्महत्येचा पत्रातून खुलासा, युवतीवर गुन्हा दाखल

कृषी विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ईश्‍वरलाल कंवरलाल चौधरी या विद्यार्थ्याने १ ऑक्टोबरला आत्महत्या केली होती.
नागपूर - कृषी विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ईश्‍वरलाल कंवरलाल चौधरी (वय २१, रा. बाडमैर, राजस्थान) या विद्यार्थ्याने १ ऑक्टोबरला आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्याने लिहिलेल्या चिठ्ठीत सोबत शिकणारी युवती ब्लॅकमेल करीत असल्याचे नमूद केले असून या आधारे बजाजनगर पोलिसांनी युवतीविरोधात गुन्हा दाखल केला.

