कोरोनामुळं बदलतंय जीवन, आता लग्नसराईत 'यू-ट्यूब लाईव्ह'चा ट्रेंड

नागपूर : लग्नसराईमध्ये छायाचित्र, प्री-वेडिंग, व्हिडिओ शूटिंग आदी बाबीला आजवर मागणी असायची. मात्र, लॉकडाउनमुळे (lockdown) लग्न सोहळ्याला मर्यादा आल्यानंतर फोटोग्राफरकडून यू-ट्यूब लाइव्ह करून घेण्याचा ट्रेंड (youtube live in marriage ceremony) सुरू झाला आहे. (youtube live trend in marriage ceremony due to corona)

साक्षगंध, हळद, लग्न, वाढदिवस, मुंज अशा विविध पारिवारिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये आठवण म्हणून छायाचित्रकार क्षणचित्रे टिपतात. या कार्यक्रमामध्ये छायाचित्र आणि व्हिडिओ शूटिंग यावर मोठ्या प्रमाणात पैशांची उलाढाल होते. तसेच, या व्यवसायाला प्रतिष्ठा देखील आहे. त्यामुळे, अनेक बेरोजगार युवकांसाठी छायाचित्र हा मुख्य व्यवसाय आहे.

कधी काळी दहा-दहा हजार लोकांच्या उपस्थितीचे सोहळे आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये टिपणाऱ्यांवर आज २५ जणांना टिपायची वेळ आली आहे. या परिस्थितीमुळे सहाजिकच छायाचित्रकारांचे उत्पन्न घटले आहे. परंतु, मर्यादेत पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यांना आपल्या आप्तेष्टांना निमंत्रण देणे शक्य न झाल्याने यू-ट्यूब लाईव्ह’द्वारे त्यांना सोहळ्यामध्ये सहभागी करून घेतल्या जात आहे. लॉकडाउनमुळे या व्यवसायावर उतरती कळा आली असताना या ट्रेंडमुळे थोडा-थोडका का होईना दिलासा मिळतो आहे.

सरासरी उत्पन्न - १० ते १२ लाख (प्रत्येकी)

विदर्भातील फोटोग्राफर - १५ हजार

वार्षिक नुकसान - १ हजार ५०० कोटी