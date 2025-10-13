नागपूर

Nagpur ZP Reservation: जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटांची आज आरक्षण सोडत; प्रस्थापितांना धक्का की मिळणार अभय?

Nagpur ZP 57 Circles Reservation Announcement: नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५७ गटांची आरक्षण नुसार जाहीर करण्यात येणार; ओबीसी, अनुसूचित जातीसाठी ठरलेल्या जागा. राजकीय दिग्गजांचे भविष्य आरक्षणामुळे प्रश्नाखाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कल आणि आरक्षण सोडत सोमवारी (ता.१३) दुपारी एक वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवन येथे काढण्यात येणार आहे. आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना धक्का बसणार की अभय हे कळणार आहे. तर नव्यांना संधी मिळणार असून धुरंधर नेत्यांचे देऊळ पाण्यात असल्याची चर्चा आहे.

