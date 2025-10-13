Nagpur ZP Reservation: जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटांची आज आरक्षण सोडत; प्रस्थापितांना धक्का की मिळणार अभय?

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कल आणि आरक्षण सोडत सोमवारी (ता.१३) दुपारी एक वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवन येथे काढण्यात येणार आहे. आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना धक्का बसणार की अभय हे कळणार आहे. तर नव्यांना संधी मिळणार असून धुरंधर नेत्यांचे देऊळ पाण्यात असल्याची चर्चा आहे..जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटाची निश्चिती झाल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षण सोडत निघणार, अशी चर्चा होती. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत निश्चित केली. मात्र, राजकीय वर्तुळात अनेक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागून आहे..अध्यक्ष ओबीसीसाठी राखीव असल्यामुळे अध्यक्षपदाची आस ठेऊन असलेल्या इच्छुकांना चांगलाच दणका यातून मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनुसूचित जातीसाठी दहा, अनुसूचित जमातीसाठी ८ आणि ओबीसीसाठी १० गट राखीव राहण्याची शक्यता आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, असे सरकारचे धोरण राहणार आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे हे त्यावर गेल्यास पुन्हा न्यायालयीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, माजी उपाध्यक्षा कुंदा राऊत, माजी सभापती राजकुमार कुसुंबे, सभापती मिलिंद सुटे, भाजपचे काटोल जिल्हाध्यक्ष कुंभारे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सलिल देशमुख, आतीष उमरे, उज्वला बोढारे, दुधराम सव्वालाखे, व्यंकट कारेमोरे यांच्यासह अनेक दिग्गजांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागले आहे. सोमवारी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या भविष्यावर काय हे समोर येईल..हे सर्कल राखीव होण्याची शक्यताअनुसूचित जाती ः दवलामेटी, चिचोली, वायगाव, चनकापूर, मालेवाडा, मांढळ, तास, बडेगाव, टाकळघाट, येनवाअनुसूचित जाती ः वडंभा, देवलापार, मनसर, सावंगी, कोन्होलीबारा, नांद, माहुली, सोनेघाटओबीसीसाठी १० जागामागील निवडणुकीत ओबीसींच्या जागांमुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली होती. हे कारण पुढे करीत १६ जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात बदल कण्यात आल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला असून ५० टक्के मर्यादेत त्या घ्यायच्या आहेत. ओबीसीसाठी जिल्हा परिषदेच्या १० जागा राखीव राहण्याची शक्यता आहे..Zilla Parishad Reservation:'चिठ्ठ्यांद्वारे ठरणार महिलांचे गट'; झेडपी, पंचायतीच्या आरक्षणाचे नवे सूत्र; जागा निश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे.तालुकानिहाय जि.प. सदस्य संख्यानरखेड-४काटोल-४कळमेश्वर-३सावनेर-७पारशिवनी-५रामटेक- ४मौदा-५कामठी-४नागपूर ग्रामीण-५हिंगणा-५उमरेड-४भिवापूर-३कुही-४.११४ गणांची सोडतही निघणारजिल्हा परिषदेच्या गटांसोबत १३ पंचायत समितीच्या ११४ गणांची आरक्षण सोडत निघणार आहे. तालुका स्थळावर ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटकर यांनी दिली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सोबत होणार असून यापूर्वीच पंचायत समितीच्या सभापतीचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. गणाच्या सोडतीकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. सोमवारनंतर राजकीय रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.