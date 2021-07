शिवसेनेने स्वतंत्रपणे लढावे अशी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांची इच्छा

नागपूर

नागपूर : राज्यातील लॉकडाऊन शिथिल (Relax the lockdown in the state) करण्यात आले आहे. सर्व व्यवहार सुरळीत झाल्याने पावसाळी अधिवेशन किमान सहा आठवड्यांचे घ्यावे (Take a rainy session for at least six weeks) अशी मागणी आमदार ॲड. अभिजित वंजारी (MLA Adv. Abhijit Vanjari) यांनी केली आहे. महाविकासआघ