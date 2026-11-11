Railway Ticket: सणासुदीच्या गर्दीत तिकीट तपासणीचा धडाका;रेल्वेच्या तिकीट तपासणीत २,९१७ प्रकरणे उघड; २५.७५ लाखांचा दंड वसूल

अकोला : सणासुदीच्या काळात रेल्वे प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाला आळा घालण्यासाठी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबविली. सलग दोन दिवस राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत तब्बल २ हजार ९१७ प्रकरणे उघडकीस आली असून, भाडे आणि दंडापोटी २५ लाख ७५ हजार ९४० रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. मोहिमेत अकोल्याच्या विभागीय फ्लाइंग स्क्वॉडनेही महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदविला..नांदेड विभागात राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाची १ हजार ५०२ प्रकरणे आढळली. त्यातून १३ लाख ५६ हजार ४७५ रुपयांचा दंड व भाडे वसूल करण्यात आले. यापूर्वी ५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मोहिमेत १ हजार ४१५ प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यावेळी १२ लाख १९ हजार ४६५ रुपयांची वसुली करण्यात आली. ६ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२ ते रात्री ११.५० वाजेपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये ३१ तिकीट तपासणी कर्मचारी आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या एका कर्मचाऱ्यासह विविध पथकांनी सहभाग घेतला..या कालावधीत एकूण २६ रेल्वेगाड्यांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान विनातिकीट प्रवासाची ९१४, अनियमित प्रवासाची ४२१, तर विनानोंदणी सामानाची १६७ प्रकरणे आढळून आली. संबंधित प्रवाशांकडून नियमानुसार भाडे आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली.अकोल्याच्या पथकाचीमहत्त्वपूर्ण भूमिकाया मोहिमेचे निरीक्षण नांदेडचे सहाय्यक वाणिज्य व्यवस्थापक शैलेश कुमार यांनी केले. मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत अकोल्याचे मुख्य तिकीट निरीक्षक संदीप दुबे यांच्यासह संजय आळणे (नांदेड), महेंद्र पी. एल. (परभणी), एम. एन. बालसुंदर (छत्रपती संभाजीनगर), एम. डी. नईमुद्दीन (मॅजिस्ट्रेट स्क्वॉड) आणि सुरेश मीना (नांदेड मुख्यालय) यांनी योगदान दिले. .वैध तिकीटधारक प्रवाशांची गैरसोय टाळणे, अनधिकृत प्रवासाला प्रतिबंध करणे आणि रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखकर बनविणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यापुढेही अशा विशेष तपासणी मोहिमा सातत्याने राबविण्यात येणार असून, प्रवाशांनी वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.