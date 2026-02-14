विदर्भ

Mahashivratri 2026: साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन हेमाडपंथी शिवालय

Shri Khandeshwar Temple: नांदगाव खंडेश्वर येथील साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे हेमाडपंथी शैलीतील श्री खंडेश्वर शिवालय महाशिवरात्रीसाठी भाविकांनी गजबजले आहे. अभिषेक, सामुदायिक ध्यान, हरिपाठ, कीर्तन आणि पालखी मिरवणूक अशा धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
संजय पोफळे

नांदगावखंडेश्वर : शहरातील साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन श्री खंडेश्वर शिवालय भाविकांच्या गर्दीने गजबजले. या महाशिवरात्रीपर्वात देवाशिष महाराज लिल्लारे यांचे शिवमहापुराण कथा प्रवचन, दररोज शिवलिंगाचा अभिषेक, सामुदायिक ध्यान, हरिपाठ, सामुदायिक प्रार्थना, आरती, कीर्तन इत्यादी धार्मिक उत्सव सुरू आहेत.

