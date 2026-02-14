Mahashivratri 2026: साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन हेमाडपंथी शिवालय

संजय पोफळे नांदगावखंडेश्वर : शहरातील साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन श्री खंडेश्वर शिवालय भाविकांच्या गर्दीने गजबजले. या महाशिवरात्रीपर्वात देवाशिष महाराज लिल्लारे यांचे शिवमहापुराण कथा प्रवचन, दररोज शिवलिंगाचा अभिषेक, सामुदायिक ध्यान, हरिपाठ, सामुदायिक प्रार्थना, आरती, कीर्तन इत्यादी धार्मिक उत्सव सुरू आहेत..१६ फेब्रुवारीला महाप्रसाद व सायंकाळी सात वाजता शहरातून ‘श्रीं’च्या पालखीची मिरवणूक निघणार आहे. नांदगाव खंडेश्वर येथील साडेसातशे वर्षांपूर्वीचे पुरातन हेमाडपंथी शिवालय आहे. हे शिवालय हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. महाशिवरात्रीपर्वात दूरदूरचे भाविक शिवभक्त येथे हजेरी लावतात. या शिवालयाचे पौराणिक व ऐतिहासिक महत्त्व आहे. श्री भगवान खंडेश्वराचे हे पुरातन शिवालय रामदेवरायाच्या कारकीर्दीत यादव कालखंडात बांधल्या गेले आहे. हेमाडपंथी वास्तुशिल्प कलेच्या उत्कृष्ट कलाकृती, या शिव मंदिराच्या दगडी भिंतीवर कोरल्या आहेत. प्रमुख शिवालयाच्या पूर्वेकडील दर्शनी दरवाजावर कोरलेले शिल्पकाम प्राचीन शिल्पकाराच्या सौंदर्यदृष्टीची साक्ष देते..या मंदिराच्या दर्शनी भागावरील भिंतीवर देवनागरी लिपीत शीलालेख कोरला आहे. मुख्य शिवालयातील गाभाऱ्यात प्राचीन शिवलिंगाची स्थापना आहे. दुसरे मंदिर शिवपार्वतीचे असून ते उत्तरेकडे आहे. मंदिराच्या पश्चिमेकडील देवळात नृसिंह अवताराची दुर्मिळ मूर्ती आहे. तिन्ही मंदिरांवर ध्यानगृह आहे. मंदिराच्या सभोवताली पक्क्या बांधणीचा दगडी परकोट आहे. मंदिराच्या परिसरात आनंद मंदिर असून ते संत आईचे साधनास्थळ आहे. मंदिर परिसरात उत्तुंग दीपमाळ आहे..बेलाच्या पानाचा अभिषेक, हर बोला हर हर महादेवचा गजर करीत हजारो भाविक व पर्यटक येथे हजेरी लावतात. या महाशिवरात्री महोत्सवात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री खंडेश्वर संस्थान महाशिवरात्री महोत्सव आयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. हेमाडपंथी वास्तुशैलीचे वैशिष्ट्य हे मंदिर हेमाडपंथी शैलीत बांधलेले असून चुन्याविना दगडांची रचना हे या शैलीचे वैशिष्ट्य आहे. भिंतींवरील कोरीव मूर्ती, खांब आणि नक्षीकाम मंदिराच्या वैभवाची जाणीव करून देतात. यादवकालीन स्थापत्यकलेचा हा उत्तम नमुना मानला जातो..Maha Shivratri 2026: भोलेनाथाच्या दरबारात समान हक्क! महाशिवरात्री 2026 ला त्र्यंबकेश्वरमध्ये VIP दर्शन बंद, जाणून घ्या काय झाले बदल.महाशिवरात्रीचे धार्मिक महत्त्व महाशिवरात्री हा भगवान शंकराच्या उपासनेचा प्रमुख सण मानला जातो. या दिवशी रात्रभर जागरण, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण आणि ‘ॐ नमः शिवाय’ जप केल्यास विशेष पुण्यप्राप्ती होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.