Amravati: जमिनीमधील सोडियम, पोटॅश, क्लोराइडमध्ये वाढ; नांदगावपेठ येथील प्रदूषणाचा मुद्दा तापला ; भूसंपादनाचे आदेश

अमरावती: मौजे नांदगावपेठ क्षेत्रातील अमरावती अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रातील नारायणपूर येथील जमिनीमध्ये पाण्याचा एचपी, सोडियम, क्लोराइड तसेच पोटॅशियमचे प्रमाण वाढल्याने येथील जमीन पर्यावरणाच्या दृष्टीने व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे येथील ४७.८९ हेक्टर आर. जमिनीच्या भूसंपादनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून या भागातील औद्योगिक प्रदूषणाचा मुद्दा किती गंभीर बनला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे..मौजे नांदगावपेठ अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्रातील मौजे नारायणपूरसह नांदगावपेठ व इतर काही गावांतील शेतजमिनी प्रदूषित पाण्यामुळे बाधित झाल्या असून कारखान्यांचे विषाक्त पाणी नाल्यांच्या माध्यमातून सोडले जात आहे. त्यामुळे या भागातील विहिरींमध्ये ते पाणी मुरत आहे. त्याचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होत असल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येतो. यासोबतच जमिनीचा पोत कमी झाला आहे..Amravati: जागतिक सायकल दिन सायकल चालवा, आरोग्य मिळवा सायकलिंगमधूनच मिळते आव्हानांना तोंड देण्याची सज्जता .शेतातील पिके प्रभावित होत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. मौजे नारायणपूर येथील शेतजमिनीच्या नमुन्यांच्या परीक्षणानंतर नॅशनल एन्व्हारयमेन्टल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) या अग्रगण्य शासकीय संस्थेकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार सदर क्षेत्रातील पाण्याचा एचपी, सोडीयम, पोटॅशचे प्रमाण वाढल्याने ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने व्यवहार्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर नारायणपूर येथील जमिनीचे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र अद्यापही त्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..आदेशाची अंमलबजावणी नाहीया भागातील जमिनीची सुपीकता काही कारखान्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे खराब झाली आहे. पिण्याचे पाणीसुद्धा प्रदूषित झाले असून त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. वरिष्ठ स्तरावरून जमिनीच्या भूसंपादनाचे आदेश दिले असले तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी प्रतिक्रिया या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन हटवार यांनी दिली..Premium|Hybrid education & careers in India : शिक्षणासोबतच कमाई आणि हमखास नोकरी; विद्यार्थ्यांसाठी 'हायब्रीड करिअर मॉडेल' ठरणार गेम चेंजर!.आरोग्याशी खेळू नकाअनेकदा याबाबत स्थानिक नागरिक व ग्रामपंचायतकडून संबंधित विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्यात, मात्र पुढे काहीच होत नाही. या भागातील विहिरी व जलस्रोतांमध्ये हे पाणी मुरते, त्याचा परिणाम आरोग्यावर होतो. जनतेच्या जिवाशी खेळू नये, अशीच आमची मागणी आहे. अशी भावना नांदगावपेठ ग्रामपंचायतीचे प्रशासक छत्रपती पटके यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.