Buldhana Crime: हुंड्याच्या छळामुळे विवाहितेने संपवले जीवन; पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Buldhana Crime: नांदुरा तालुक्यातील निमगाव येथे २९ वर्षीय विवाहितेने हुंड्याच्या छळाला कंटाळून जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदुरा : भारतीय संस्कृतीत महिलेला देवीचा दर्जा दिला जात असतांना याच देवीचा हुंड्यापायी छळ केला जातो. नव्हे ते तिच्यावर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते. अशीच काहीशी घटना नांदुरा तालुक्यातील निमगाव येथे ता.१५ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली आहे.

