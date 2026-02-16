Buldhana Crime: हुंड्याच्या छळामुळे विवाहितेने संपवले जीवन; पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नांदुरा : भारतीय संस्कृतीत महिलेला देवीचा दर्जा दिला जात असतांना याच देवीचा हुंड्यापायी छळ केला जातो. नव्हे ते तिच्यावर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते. अशीच काहीशी घटना नांदुरा तालुक्यातील निमगाव येथे ता.१५ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली आहे..लग्नानंतर अवघ्या पाच वर्षातच एका २९ वर्षीय विवाहितेने सासरच्या जाचाला कंटाळून आपल्या राहत्या घरी जीवन संपविले आहे. याप्रकरणी नांदुरा पोलिसांनी पती, सासू - सासऱ्यांसह एकूण सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील चांगलवाडी येथील रहिवासी असलेले रामदास भगवान डवले यांची मुलगी भारती विशाल पाऊलझगडे (२९) हिचा विवाह पाच वर्षांपूर्वी निमगाव येथील विशाल पाऊलझगडे यांच्याशी झाला होता..लग्नानंतर सुरुवातीचे काही दिवस विशालने भारतीसोबत सुखाचा संसार केला, मात्र काही दिवसानंतर पती विशाल आणि सासरच्या मंडळींनी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. हुंड्याची रक्कम म्हणून तुझ्या माहेरवरून पाच लाख रुपये घेऊन ये, असे म्हणत तिच्याकडे वारंवार तगादा लावला. ही रक्कम आणण्यास भारती असमर्थ ठरल्याने सासरच्या मंडळींकडून तिला टोचून बोलणे, मानसिक - शारीरिक त्रास देण्याचे प्रकार ८ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरु होऊन १४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरूच होते..हा सततचा त्रास असह्य झाल्याने भारतीने ता.१५ फेब्रुवारी रोजी जीवन यात्रा संपविली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी भारतीचे वडील रामदास डवले यांनी नांदुरा पोलिसात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी पती विशाल पाऊलझगडे, सासरे रामदास पाऊलझगडे, सासू रत्नप्रभा पाऊलझगडे, दीर वैभव पाऊलझगडे, नणंद अनिता जयसिंगपूरे, सुनीता मनसुटे आणि श्रद्धा पाचपोर यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवार करत आहेत..Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला.पतीचे विवाहबाह्य संबंध? फिर्यादी भारतीचे वडील रामदास भगवान डवले यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी पती विशाल पाऊलझगडे यांचे अन्य महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तसेच तो दारूच्या नशेत भारतीला मारहाण व शिवीगाळ करीत होता असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.