Buldhana News: शॉर्ट सर्किटमुळे दोन एकरातील मका जळून खाक; ठिबकसह पाईप ही जळाल्याने लाखोचे नुकसान

नांदुरा: शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक आग लागल्याने दोन एकरातील सोंगून ठेवलेले मका पिक जळून खाक झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१४) दुपारी तालुक्यातील डोलखेड शिवारात घडली. दरम्यान आगीत ठिबक व पाईप सुध्दा जळाले असून यामध्ये शेतकऱ्याचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे..नांदुरा तालुक्यात यावर्षी पावसाळा बऱ्यापैकी झाल्याने रब्बीच्या पिकात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांचा गहू, हरभरा हे पीक घरात आले असून रब्बीतील मका व ज्वारी सोंगणीचा हंगाम सद्या जोमात आहे..अशातच सद्या उष्णतेचा पारा वाढलेला असून अधूनमधून सुसाट्याचा वारा वाहत असल्याने वीज वितरणच्या तारांचे घर्षण शेतकऱ्यांच्या या पिकासाठी धोकेदायक ठरत असल्याची घटना नुकतीच डोलखेड शिवारात घडली आहे..तालखेड येथील वासुदेव वसतकार या शेतकऱ्याचे डोलखेड शिवारातील गट नं.१८२ मधील अंदाजे दोन एकर क्षेत्रात असलेल्या मका सोंगून ठेवला होता. मात्र या पिकाला मंगळवारी शेजारीच असलेल्या डी. पी. जवळ अचानक झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली. या आगीत अर्ध्यापेक्षा अधिक मका पीक, ठिबक सिंचन व पाईपसह जळून खाक झाले आहे..त्यात शेतकऱ्याचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले असून महसूल प्रशासनाने झालेल्या नुकसानीचा त्वरित सर्व्हे करून मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. आग लागलेल्या या शेताशेजारीच इतरही शेतकऱ्यांचे शेकडो हेक्टर मका व ज्वारी सोंगून पडलेली आहे. दरम्यान वेळीच शेतकऱ्यांनी शेतात धाव घेऊन मका पीक विझविण्याचे शर्थिचे प्रयत्न केल्याने मोठी हानी टळली आहे.