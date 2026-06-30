Buldhana: वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेती पिकांचे तीन तेरा; शेतकरी त्रस्त; वन्यप्राण्याच्या भीतीत रात्र रात्र शेतात जागरण

नांदुरा: तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून रानटी डुक्कर, हरीण, रोहिट आदी वन्य प्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सद्या पावसाळ्याला सुरुवात झाली असल्याने पेरणीची धामधूम सगळीकडे सुरु असून ज्यांचेकडे सिंचनाची सोय आहे, त्यांनी मे महिन्याच्या शेवटच्या व जुनच्या पहिल्या, दुसऱ्या आठवड्यात कपाशी पीक पेरले आहे. अशा सर्वच पिकांचे हे वन्यप्राणी अतोनात नुकसान करत आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्याच्या भीतीत रात्र रात्र शेतात शेतकऱ्यांना जागरण करावी लागत आहे..शेतकऱ्यांसमोर आदीच विविध समस्या ''आ'' वासून उभ्या आहेत. अस्मानी व सुलतानी संकटाचा ससेमीरा शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेला असतांनाच धड साधी पेरणीला सद्या सुरुवात होत नाही तोच वन्यप्राण्याच्या हैदोसाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्यात ज्यांचेकडे सिंचनाची सोय आहे अशा काही शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनवर जून महिन्याच्या सुरुवातीला कपाशी व तूर पीक वर काढले आहे. त्या उगवलेल्या पिकांना हरीण व रोहिट सोबतच रानटी डुक्कर फस्त करण्याच्या तयारीत आहेत..Washim: समृद्धी महामार्ग उठला शेतकऱ्यांच्या जीवावर; महामार्गावरचे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात; संतप्त शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात.तर नुकताच तालुक्यात या चालू ८/१० दिवसात पावसाने सुरुवात केलेली असल्याने तालुक्यातील काही भागात कोरडवाहू कपाशी, मका, सोयाबीन आदी पिकाची पेरणी सुरु झाली नाही तोच रानटी डुक्कर हे पीक उकरून फस्त करीत आहेत. या जंगली जनावरांपासून होणाऱ्या उपद्रवाचा बचाव करण्यासाठी सद्या तर शेतकरी रात्र रात्र शेतात जागरण करून काढत आहेत. एकप्रकारे शेती करतांना येणाऱ्या अडचणीचा पाढा वाचला तर शेती हा व्यवसाय शेतकरी करतोच कसा? असा प्रश्न सामान्यांना पडणे साहजिकच आहे..पीक वाचविण्यासाठी जीवघेणा संघर्षनांदुरा तालुक्यात वेगवेगळ्या परिसरात बिबट्याचे दर्शन हे रोजचेच झाले आहे. एक नव्हे दोन ते तीन च्या संख्येने एका वेळेस नजरेस पडणारे बिबटे यामुळे त्या त्या परिसरात दहशतीत जीवन शेतकऱ्यांना जगावे लागत आहे. जीवापाड जपलेल्या पिकाला इतर वन्यप्राण्याच्या तावडीतून सोडण्यासाठीचा हा संघर्ष रोजचाच झाल्याने मरणाची भीती सोडून शेतकरी रात्री बेरात्री, पाणी पावसाची तमा न बाळगता राखण करण्यास शेतात जात आहे..Akola: एक हजार ४७६ शेतकऱ्यांसाठी १.६९ कोटींची मदत मंजूर; मार्चमधील अवकाळी पावसाने बाधित शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा.ससे, पशुपक्षी, किटकही पिकांचे वैरीचवन्यप्राण्यात सर्वात नुकसानकारक ठरणाऱ्या प्राण्यात रानटी डुक्कर, हरीण, रोहिट (नीलगाय) यांचा नंबर वरचा वाटत असला तरी छोट्या पिकांना उंदीर, पक्षी, किटक, खारूताई यांचा वाटाही तेवढाच आहे. ससे, उंदीर व खारूताई तर पीक फस्त करण्यासोबतच ठिबक सिंचन संच खराब करत असल्याने शेतकऱ्याच्या आर्थिक भुर्दंडात भर पाडणारे प्राणी ठरत आहे.."माझ्याकडे तीन ते साडेतीन एकर शेत असून मी त्या क्षेत्रात मागील दोन आठवड्यापूर्वी ठिबकवर कपाशी पीक पेरले आहे. हे पिक जमिनीच्या वर आले असून त्याला हरण व रोहिट फस्त करण्याच्या स्थितीत असल्याने रोज रात्री या शेताचे राखण करावे लागत आहे. तसेही दिवसरात्र शेतातच राहावे लागत असल्यामुळे रात्रीदरम्यान बिबट्याची दहशत पाहता आम्हाला रोज ग्रुपने राहून रात्र काढावी लागत आहे."- महादेव खोंदले, शेतकरी टाकरखेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.