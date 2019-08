उच्चदाब वीजवाहिनीजवळील अवैध इमारतींवर कारवाई करा

नागपूर : शहरातील विजेच्या उच्चदाब वाहिनींजवळील 3 हजार 642 अवैध इमारतींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या कारवाईचा अहवाल 18 सप्टेंबर रोजी सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. विजेच्या उच्च दाबवाहिनींचा स्पर्श झाल्याने सुगतनगर येथील दोन बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, याचिका सादर करण्यासाठी ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नेमणूक केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुगतनगरमधील आरमोर्स बिल्डरने केलेल्या अवैध बांधकामावरही कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. विजेच्या उच्चदाब वाहिनींच्या परिसरात झालेल्या अवैध बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सुमारे 3 हजार 642 ठिकाणी अवैध बांधकामे असल्याचे निदर्शनात आणले. तर, 438 घरांनी मंजूर आराखड्याच्या अवैध बांधकाम केल्याने तेथील घरे विजेच्या उच्चदाब वाहिनींच्या जवळ आली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्या अवैध बांधकामांवर काय कारवाई करावी, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. त्यावर समाधानकारक उत्तर सादर करण्यात आले नाही. तेव्हा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार महापालिका अथवा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कोणत्याही परवानगीविना विजेच्या उच्चदाब वाहिनींजवळ बांधण्यात आलेल्या 3 हजार 642 निवासी अथवा व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. सदर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला पोलिस संरक्षणाची आवश्‍यकता असल्यास पोलिस आयुक्तांनी तातडीने सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान, या घरांकडून महापालिकेने कारवाईचा खर्च वसूल करावा, सदर निधी विजेच्या उच्चदाब वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी वापरण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिका व इतरांना तातडीने कारवाई सुरू करण्याचा आदेश दिला असून त्याचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रतिवादींतर्फे ऍड. शशिभूषण वहाणे, ऍड. सुधीर पुराणिक, ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.

