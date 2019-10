सामुदायिक प्रार्थनेची गरज 

गुरुकुंज मोझरी(अमरावती) ः आजच्या काळात समाजामध्ये माणुसकी हरविलेली आहे. समाज आतून दुभंगलेल्या अवस्थेत असून एकप्रकारचे बंदिस्त जीवन जगत आहे. परंतु, सामुदायिक प्रार्थनेच्या माध्यमातून समाजातील माणसातील माणुसकी जागविल्या जाऊ शकते, असे प्रतिपादन प्रा. राजेंद्र वैद्य यांनी केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील सामुदायिक प्रार्थनेवर ते बोलत होते.

राष्ट्रसंत श्रीतुकडोजी महाराजांनी सर्वधर्माचे अवलोकन करून विविध धर्मांच्या प्रार्थना पद्धती पाहून आपली सामुदायिक प्रार्थना निर्माण केली. या प्रार्थनेकरिता कोणत्याही मंदिराची गरज नसून मोकळ्या मैदानात नैसर्गिक वातावरणात सामुदायिक प्रार्थना घेतल्या जाते. प्रार्थना नुसती केल्याने होणार नाही तर व्यवहारातसुद्धा प्रार्थनेचे आचरण करावे लागेल, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या सामुदायिक प्रार्थनेत विश्‍वबंधुत्वाची भावना असून संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाची साधना सांगितली आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात सामुदायिक प्रार्थना होणे आजच्या काळाची गरज आहे, असे प्रा. वैद्य म्हणाले. आजचे कार्यक्रम

राष्ट्रसंत श्रीतुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवात मंगळवारी (ता. 15) सकाळी 11 वाजता आंतरमहाविद्यालयीन वक्‍तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. पुण्यतिथी महोत्सवातील आजच्या दिवसाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात पहाटे 5.30 वाजता सामुदायिक ध्यानाने होईल. या वेळी ध्यानाच्या महत्त्वावर सुश्री ज्ञानेश्‍वरीदीदी मार्गदर्शन करतील. सकाळी 7 ते 8 या वेळात योगासन व प्राणायामचा कार्यक्रम होईल. ग्रामगीता प्रचन सकाळी 8 ते 9 वाजता हरिचंद्र देशमुख करतील. त्यानंतर 11 ते 5 या वेळात आंतरमहाविद्यालयीन वक्‍तृत्व स्पर्धा होईल. सामुदायिक प्रार्थना सायंकाळी 6 वाजता घेण्यात येईल. या वेळी अरुण सालोडकर सामुदायिक प्रार्थनेच्या महत्त्वावर चिंतन प्रस्तुत करतील. रात्री 9.15 ते 10.30 पंढरीनाथ ठाकरे कीर्तन सादर करतील.



