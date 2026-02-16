विदर्भ

Yavatmal Accident: नेरमध्ये अज्ञात वाहनाच्या धडकेत युवकाचा जागीच मृत्यू

Accident News:नेर तालुक्यात लंकेनाथ फाटा जवळ झालेल्या भीषण अपघातात पंकज पांडुरंग क्षीरसागर यांचा जागीच मृत्यू झाला. अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे अपघात झाला असून पोलिस शोध घेत आहेत आणि सीसीटीव्ही तपासणी करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नेर : तालुक्यातील लंकेनाथ फाट्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात पंकज पांडुरंग क्षीरसागर (वय ४२, रा. मंगलादेवी) यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

