Yavatmal Accident: नेरमध्ये अज्ञात वाहनाच्या धडकेत युवकाचा जागीच मृत्यू

नेर : तालुक्यातील लंकेनाथ फाट्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात पंकज पांडुरंग क्षीरसागर (वय ४२, रा. मंगलादेवी) यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे..पंकज क्षीरसागर हे काम आटोपून ते आपल्या एम. एच. २९ ई. एफ. ५३४८ क्रमांकाच्या वाहनाने मंगलादेवीकडे परत जात असताना लंकेनाथ फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने शनिवारी रात्री ९.३० वाजता त्यांच्या वाहनाला दुसर्!या एका वाहनाने जोरदार धडक दिली व ते वाहन पवार झाले..धडक इतकी भीषण होती की पंकज यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. घटनेची नोंद नेर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली..Nagpur Accident: सावंगी शिवारात भरधाव वाहनाची धडक; दुचाकीस्वार ठार, आई गंभीर.अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अनोळखी वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.