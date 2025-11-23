विदर्भ

Yavatmal Accident: नेर-यवतमाळ रस्त्यावर भरधाव दुचाकी अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Yavatmal News: जनावरे आडवे आल्याने घडलेल्या भरधाव दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना नेर-यवतमाळ रोडवरील कोलुरा गावाजवळ शनिवारी दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास घडली.
Yavatmal Accident

Yavatmal Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेर : जनावरे आडवे आल्याने घडलेल्या भरधाव दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com