नागपूरला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधणार

नागपूरला नवीन भव्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यात येणार आहे. त्याचे काम वेगाने सुरू आहे, असे केंद्रीय महामार्ग तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नागपूर विमानतळाचे काम मुंबईच्या विमानतळापेक्षा चांगले झाले पाहिजे असे संबंधित ठेकेदाराला बजावले आहे असे सांगतानाच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मार्फत ग्रामीण भागातील कोट्यवधी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याच्या योजना वेगाने कार्यान्वित करण्यात आल्या आल्याचे ते म्हणाले.

भाजप व शिवसेना यांची युती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच झालेली असून तो युतीचा "सिमेंटिंग फोर्स' आहे. हिंदुत्वाच्या आधारावरील ही युती यापुढेही टिकेल. साऱ्याच मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांचे एकमत नसले तरी आगामी विधानसभा निवडणुका एकत्र लढणे दोघांसाठी फायद्याचे राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दिल्लीत निवडक पत्रकारांशी अनौपचारिक वार्तालापात गडकरी यांनी, "स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा भाजपच्या दृष्टीने संपलेला नाही,' असेही स्पष्ट केले. आर्थिक मंदीच्या वातावरणातून भारत निश्‍चितपणे मार्ग काढेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

कलम 370 रद्द करण्याचा कायदा भाजपने राजकीय लाभाचा विचार करून मंजूर केलेला नसून तो पक्षाच्या विचारचिंतनाचा भाग आहे. मी अध्यक्ष होण्यापूर्वी, अध्यक्ष झालो तेव्हा व नंतरच्या अध्यक्षांच्या काळातही हे कलम रद्द करणे काश्‍मीरच्या व देशाच्या हिताचेच आहे, हाच मुद्दा भाजपने मांडला होता, असेही गडकरी यांनी सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने महाराष्ट्रात 107 पूल व जलाशयांच्या कामांना गती दिली आहे. जलाशये व बंधाऱ्यांतील गाळ काढून तो रस्त्यांच्या कामात वापरण्याचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला, असे त्यांनी सांगितले.

नानांची राजकारणात येण्याची इच्छा नाही

अभिनेते नाना पाटेकर यांनी नुकतीच दिल्लीवारी करून भाजपाध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यानंतर पाटेकर हे भाजपमध्ये सामील होणार अशा चर्चा सुरू झाल्या. मात्र गडकरी यांनी "नानांची राजकारणात येण्याची इच्छा नाही,' असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की "नाम' फाउंडेशनसमोर येणाऱ्या देणग्या व कराबाबतच्या अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी नाना दिल्लीत आले होते. "मला कोणत्याही फॉर्मवर सह्या करायला सांगू नका,' असे सांगून त्यांनी त्यांची राजकारणाबाबतची अनिच्छा व्यक्त केल्याचेही गडकरी म्हणाले.

Web Title: New international airport to be built in Nagpur