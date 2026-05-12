Vidarbha News: पुलांना सुरक्षा कठडे नसल्याने अपघात वाढले; कठडे बसविण्याची मागणीः सिंदखेड राजा तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गावर असुरक्षीत

सिंदखेड राजा: सिंदखेड राजा तालुक्यातून जाणाऱ्या ७५३ सी राष्ट्रीय महामार्गावरील अनेक पुलांवर संरक्षणात्मक कठडे नसल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, प्रवाशांकडून तात्काळ कठडे बसवण्याची मागणी होत आहे.राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागा अंतर्गत सदरचा महामार्ग येतो. तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी सध्या गंभीर सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून आहे.तालुक्यातील लभान देव मंदिरा जवळ असलेला पूल, सावखेड तेजन ते पळसखेड चक्का दरम्यान असलेला पूल, पिंपळगाव लेंडी फाट्याजवळील दोन पूल,किनगांव राजा परिसरातील दोन पूल तसेच राहेरी येथील पूल या सर्व ठिकाणी कठडे पूर्णपणे तुटलेल्या अवस्थेत आहेत..काही ठिकाणी तर कठडेच अस्तित्वात नसल्याचे चित्र दिसून येते.तर काही पुलांचे कठडे तुटलेले आहे.या धोकादायक परिस्थितीमुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना रस्त्याचा अचूक अंदाज येत नाही.चारचाकी व दुचाकी चालकांना पूल ओलांडताना मोठा धोका निर्माण होत असून,किरकोळ अपघातांपासून गंभीर दुर्घटना पर्यंत अनेक घटना घडत आहेत.अनेक वेळा या अपघातांमध्ये प्रवासी जखमी होऊन अपंगत्वाला सामोरे गेले आहेत,तर काहींना आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना घडल्या..स्थानिक नागरिक आणि नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियता बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ सर्व पुलांवर मजबूत कठडे बसवावेत,तसेच आवश्यक तेथे फलक लावण्याची मागणी होत आहे.संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी संबंधित विभागाने त्वरीत उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे असून,अन्यथा मोठी जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.पुला कठडे बसविण्याची मागणी प्रवाशी व नागरीकांकडुन होत आहे.."राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलांची पुनर्रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे,त्यासाठीचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठविण्यात आला आहे. परंतु त्याला मंजुरी मिळाली नाही.मंजुरी मिळाल्यानंतर कामांना सुरू करण्यात येईल."- भुपेश कठलकर, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग, बांधकाम विभाग अमरावती.राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागांचे दुर्लक्षराष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाचे या महामार्गाकडे दुर्लक्ष असल्यामुळे प्रवाशांना वाहनाने प्रवास करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ठिकठिकाणी या महामार्गावर खड्डे पडले आहे तर रात्रीच्या वेळेस प्रवाशांना प्रवास करताना वळण असलेल्या ठिकाणी फलक दिसुन येत नाही,तर वळण मार्गावर झाडे झुडपे असल्यामुळे समोरून येणारे वाहने दिसत नाही त्यामुळे अपघात होतात त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष पाहायला मिळते..