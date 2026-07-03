Washim News : पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा; कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी नऊ जण दोषी

वाशीम - केवळ चोरीच्या संशयावरून रिसोड पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या पारधी समाजाच्या बेग्या पवार या युवकाचा नऊ मे २०११ रोजी पोलिस कोठडीत मारहाणीने मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज रिसोडचे तत्कालीन ठाणेदार माधव धांडे यांच्यासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे..कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात राज्याच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेप होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. रिसोड पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी ९ मे २०११ मध्ये संशयावरून बेग्या पवार व राजू पवार यांना हिंगोली जिल्ह्यातील वाढोणा पारधी बेड्यावरून ताब्यात घेत रात्रभर बेदम मारहाण केली होती. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीत बेग्या पवार याचा कोठडीत मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाइकांनी केला होता. त्याच्या शरीरावर एकूण ४३ गंभीर जखमा आढळून आल्या होत्या..हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन ठाणेदार धांडेंसह दोन पोलिसांना निलंबित करण्यात आले होते. या घटनेचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला होता. आज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. झपाटे यांनी धांडे यांच्यासह पोलिस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश सीताराम ताराम, नागोराव भगवानराव खंडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कनीराम जाधव या नऊ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.