जामवाघाडीतील जुगारावर पोलिसांचा छापा; नऊ जणांना अटक

यवतमाळ : येथून जवळच असलेल्या जामवाघाडी शिवारात मक्‍त्याने घेतलेल्या शेतात सुरू असलेल्या जुगारावर छापा टाकून नऊ जुगारींना अटक करण्यात आली. सोमवारी (ता.24) यवतमाळ ग्रामीण पोलिसांनी ही कारवाई केली. त्यामुळे जुगारींमध्ये खळबळ उडाली आहे. भूषण गनडीवार (वय 32), सारंग वानरे (वय 45), सचिन लोहीया (वय 42), चंदन मारोटे (वय 35, सर्व रा. चांदूररेल्वे, जि. अमरावती), फईम कादर अन्सारी (वय 36, रा. घाटंजी), प्रवीण उईके (वय40, रा. भांबराजा), विलास भगत (वय35, रा. आकपुरी), नारायण राठोड (वय 56, रा. अर्जुना), शेख आसीफ शेख चांद (वय 35, रा. पारवा) असे अटकेतील जुगारींची नावे आहेत, तर पोलिसांची चाहूल लागताच विनोद चव्हाण (रा. यवतमाळ) हा पळून गेला. गुड्डू पहेलवान याचे शेत विनोद चव्हाण नामक व्यक्तीने मक्‍त्याने घेतले होते. त्या शेतात जुगार भरविला जात होता. ही माहिती ठाणेदार गजानन करेवाड यांना मिळताच त्यांनी पथकासह खासगी वाहनाने घटनास्थळ गाठले. घटनास्थळावरून नऊ जुगारींना अटक केली. एक कार, दोन दुचाकी, रोख रक्कम असा एकूण आठ लाख 94 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जुगारींविरुद्घ यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. पुढील तपास ठाणेदार गजानन करेवाड यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे.



परजिल्ह्यातील जुगारींची हजेरी मक्‍त्याने शेती घेऊन तेथे जुगार भरविण्याचा फंडा चव्हाण नामक व्यक्तीने अवलंबिला होता. या जुगार अड्ड्यावर अमरावती जिल्ह्यातील जुगारींसह घाटंजी, पारवा व परिसरातील जुगारी हजेरी लावायचे. या ठिकाणी लाखोंची उलाढाल होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Nine people have been arrested for gambling in a field in Jamwagadi area