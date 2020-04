जिल्ह्यात नऊ पॉझिटिव्ह !

अकोलाः जिल्ह्यात गुरुवारी (ता.9) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त अहवालानुसार जिल्ह्यात कोरोना संसर्गित रुग्णांची संख्या नऊ जाऊन पोहचली आहे. पातूर येथील सात जणांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने आता ही संख्या नऊ वर पोहोचली आहे. गुरुवारी दिवसभरात (गेल्या 24 तासांत) 10 जण संशयित रुग्ण म्हणून दाखल झाले. त्यांचे घशातील स्त्रावाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. आतापर्यंत 157 नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत. त्यापैकी 114 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले असून 105 निगेटिव्ह आहेत. तर नऊ जणांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आहेत,अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिली. जिल्ह्यात आजतागायत प्रवासी म्हणून 281 जणांची नोंद झाली आहे. त्यातील 98 जण अद्याप गृह अलगीकरणात आहेत. (81 जण गृह अलगीकरणात तर 17 जण संस्थागत अलगीकरणात) तर 134 जणांचा गृह अलगीकरणाचा 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तर 48 जण विलगीकरण कक्षात वैद्यकीय निरीक्षणात आहेत. अकोट फैलात रुग्णांची नुसती दिल्लीची ट्रॅव्हल्स हिस्ट्री

अकोला शहरात आढळलेल्या दुसऱ्या पॉझिटीव्ह रुग्णांची केवळ दिल्लीची ट्रॅव्हल्स हिस्ट्री आहे. या रुग्णांचा मरकजशी कुठल्याच प्रकारचा संबंध नसल्याची माहिती त्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे. तेव्हा या रुग्णांबाबत कुठलाही संभ्रम ठेऊ असे आवाहन कुटुंबीयांनी केले आहे. अशी आहे आजची स्थिती

तपासणीसाठी पाठविलेले नमुने-157

प्राप्त अहवाल- 114

पॉझीटिव्ह-9

निगेटिव्ह- 105

प्रलंबित-43 नऊही रुग्णांची प्रकृती स्थिर

वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी अकोला जिल्ह्यात कोरोनाच्या पॉझिटीव्ह रुगणांची संख्या नऊवर जाऊन पोहचली आहे. या सर्व रुग्णांवर आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू असून, सर्वच रुग्ण उपचार करताना सहकार्य करीत असून, सगळ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नव्याने दहा संशयित दाखल

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दिवसभरात (गेल्या 24 तासांत) नव्याने 10 जण संशयित रुग्ण म्हणून दाखल झाले. त्यांचे घशातील स्त्रावाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यांचे वैद्यकीय अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहेत.

