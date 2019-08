प्रश्न सोडवा; नाहीतर लोकांना सांगून धुलाई करेन ‌: गडकरींची अधिकाऱया़ंना तंबी

नागपूर : आठ दिवसांत समस्या सोडवा, नाहीतर मी सर्वसामान्य जनतेला कायदा हातात घेऊन तुमची धुलाई करा, असे सांगेन अशी तंबी परिवहन विभागाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. जी व्यवस्था न्याय देत नाही तिला आपण फेकून द्यायला हवे, असे आपल्या शिक्षकांनी शिकवल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नागपुरात लघु उद्योग भारतीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत होते. यावेळी त्यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवले. या विभागाच्या बैठकीतील वृत्तांत ऐकविताना ते म्हणाले, आज मी परिवहन कार्यालयात एक बैठक घेतली. ज्यात परिवहन आयुक्तदेखील उपस्थित होते. मी त्यांना सुनावले, की तुम्ही आठ दिवसांत लोकांच्या समस्या सोडवा अन्यथा लोकांना कायदा हातात घेण्याचे आवाहन करून तुमची धुलाई करायला सांगेन. आपल्याकडे लालफितीचा कारभार आहे. अनेक परिवहन निरीक्षक लाच घेतात. मी त्यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही सरकारी नोकर आहात. मी लोकांमधून निवडून आलो आहे. मी लोकांना उत्तर देण्यास बांधील आहे. जर तुम्ही चोरी करत असाल तर मी तुम्हाला एक चोर म्हणणार, असेही अधिकाऱ्याना सुनावल्याचे ते म्हणाले. या अधिवेशनात सहभागी झालेल्या उद्योजकांना कुठलीही भीती मनात न बाळगता व्यवसाय करा, अधिकारी तुम्हाला त्रास देऊ शकणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

