नितीन गडकरी म्हणाले, महामार्गावर एलईडीचे दिवे लावणार

उमरेड (जि. नागपूर) : नागपूर ते उमरेड हे अंतर चौपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर फक्त अर्ध्या तासात पूर्ण करता येणार आहे. या रस्त्याचे काम करताना पथदिवे एलईडीचे लावण्यात येतील. रस्त्याच्या बाजूला प्रशस्त बसस्टॉप, महिला-पुरुषांसाठी शौचालये व इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची सूचना दिल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

उमरेड येथील आशीर्वाद मंगल कार्यालयात सोमवारी (ता. 16) नागपूर-उमरेड, उमरेड-भिवापूर व अन्य रस्त्यांच्या कामांच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. सातशे कोटींचा हा चारपदरी मार्ग असून, नियोजित वेळेत काम पूर्ण होणार आहे. उमरेड-भिवापूर या मार्गातही वनविभागाच्या काही अडचणी होत्या; पण त्या दूर झाल्या आहेत. या कामाची सुरुवातही लवकरच होणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.

भंडारा-गोंदिया यांना जोडणाऱ्या आंभोरा पुलाचेही भूमिपूजन झाले. केबलवर हा पूल असून, पुलावर गॅलरी व दोन्ही बाजूंनी जिना राहणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना पुलावरून वैनगंगेचे दर्शन घेता येईल. उमरेडवरून जाणारा नागपूर-नागभिड ही मीटरगेज रेल्वेलाइन पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी ब्रॉडगेज होणार आहे. वर्ध्याजवळील सिंदी येथे ब्रॉडगेज मेट्रोसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा कारखाना लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळेल. तसेच गोंदिया ते वर्धा व वर्धा ते रामटेक ही ब्रॉडगेज मेट्रो लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. ही गाडी नागपूर वडसा व्हाया उमरेडवरून जाणार आहे. 120 किमी प्रतितास वेग या गाडीचा राहणार असल्याचेही नितीन गडकरी म्हणाले. कार्यक्रमात पूरग्रस्तांना मदत करणारा व पुरातून अनेकांचे जीव वाचविणाऱ्या अमित गजभियेचा सत्कार नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आला.

Web Title: Nitin Gadkari said, LED lights will be installed on the highway