अंत्ययात्रेसाठीही जीव घालावा लागतो धोक्यात

बुलडाणा : आय़ुष्यभर खस्ता खाल्लेल्या आपल्या जवळच्या माणसाला किमान शेवटचा निरोप तरी शांत चित्ताने देता यावा, अशी सर्वसामान्य माणसाची अपेक्षा असते. मात्र, तेही काही माणसांच्या नशिबी नसावे, असे दुर्दैव मलकापुर तालुक्यातील पिंपळखुटा महादेव या गावात पाहायला मिळाले. या गावात जाताना नदी आडवी लागते. या ठिकाणी पूलच नाही. सध्या नदीला पूर आलेला आहे. त्यामुळे या गावातील स्मशानभूमीत जाताना लोकांना एकमेकांचा हातात हात घेऊन साखळी करून अत्यंत धोकादायक पद्धतीने नदी ओलांडावी लागत आहे. दर पावसाळ्यात या गावात हेच चित्र असते. नदीला पूर आला की, गावाचा इतर जगाशी संपर्क तुटतो. त्यामुऴे विद्यार्थी, रुग्ण, कामासाठी बाहेर गावी जाणारे गावकरी या सगळ्यांना पुरातून जाण्याशिवाय पर्याय पर्याय नसतो. आज (दि.14) पिंपळखुटा येथील शंकरसिंह बाबुराव मोरे (वय ५५) यांचे आज आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्यावर नदीपलिकडच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करायचे ठरले. अंत्ययात्रेसाठी बाहेर गावावरून बरीच मंडळी आलेली होती. इथे दोन नद्यांचा संगम होतो. पावसामुळे या दोन्हीही नद्यांना पुर आला होता. स्मशानभूमी नदीच्या पलिकडच्या काठावर आहे. तिथे शव घेऊन जाणे मोठे जिकरीचे होते. शव तिथपर्यंत कसेबसे पोहोचविण्यात आले. मात्र, बाहेर गावावरून आलेल्या नातेवाईकांना स्मशानभूमीपर्यंत जाता येईना. नदीला मोठा पूर असल्याने तो ओलांडणे कठीण होते. त्यावेळी गावातील तरुणांनी, गावकऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मानवी साखळी तयार केली. आणि अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या महिला, पुरुषांना नदीच्या पलिकडे पोहोचविण्याचे काम केले. याठिकाणी असलेल्या छोटा पूल पुराच्या पाण्याखाली जातो. त्यामुळे येथे मोठा पूल बांधावा आणि गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांसोबतच आलेल्या पाहुण्यांनीही केली आहे.

