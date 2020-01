मनपाने केले ‘नेटवर्क टाईट’

अकोला ः महापालिका क्षेत्रात विना परवानगी केबल टाकणे व मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले. याविरुद्ध महापालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरातील मोबाईल नेटवर्कचं गायब झाले. अनेकांना संपर्क साधताना अडचणी आल्यात तर इंटरनेट सुविधाही बंद पडली होती. अकोला शहरात रिलायन्स जिओ आणि इतर कंपन्यांकडून विनापरवानगी केबल टाकले जात आहे. एका केबलची परवानगी घेवून सहा-सहा केबल टाकले जात असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी तर परवानगी न घेताच खोदकाम करून केबल टाकले जात असल्याचे उघड झाले. एका खासगी कंपनीच्या केबलसोबत इतर काही खासगी कंपन्यांचे केबलही आढळून आले. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार झाल्यानंतर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. विद्युत खांबावरील केबल कापण्यात आले. याशिवाय भूमिगत केबलही शोधून कापण्याची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय शहरात विनापरवानगी उभारण्यात आलेले मोबाईल टॉवरचे कनेक्शनही कापण्यात आले. बुधवारी पथदिव्यांच्या खांबावरील केबल कापले तर गुरुवारी गीतानगर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. सलग दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे शहरातील मोबाईल नेटवर्क मात्र ‘टाईट’ झाले आहे. खासगी कंपन्यांसोबत बीएसएनएलचाही केबल कापला

शहरात अवैधरित्या खोदकाम करून केबल टाकल्या प्रकरणी कारवाई करताना महापालिका कर्मचाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांसोबत बीएसएनएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील केबलही कापले. त्यामुळे रिलायन्स जिओ, आयडीया, व्होडाफोन या खासगी कंपनीसोबत बीएसएनलची सेवाही विस्कळीत झाली होती. मनपाच्या निष्काळजीचा नागरिकांना मनःस्थाप

महापालिका प्रशासनाने शहरातील मोबाईल केबल टाकण्याच्या कामाकडे वेळीच लक्ष दिले नाही. संपूर्ण शहरात केबलचे जाळे पसरविण्यात आले. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली. वेळीच कारवाई केली असती तर आज नागरिकांना जो मनःस्थाप सहन करावा लागत आहे, तो झाला नसता. कंपनीच्या प्रतिनिधींची मनपात धाव

शहरातील मोबाईल नेटवर्क विस्कळीत झाल्यानंतर खासगी मोबाईल कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेत धाव घेत पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या प्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती करण्यात आली. महापालिका स्थयी समिती सभापती विनोद मापारी यांच्याकडेही कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नेटवर्क जामबाबत चर्चा केली. सभापतींनी अधिकाऱ्यांसोबत बोलून यावर तोडगा काढण्याबाबत सूचना केली.

