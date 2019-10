Vidhan sabha 2019 आघाडीच्या नेत्यांची अमरावतीत प्रतीक्षाच

अमरावती : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला आता केवळ पाच दिवसांचाच कालावधी शिल्लक असताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या एकाही स्टार प्रचारकाचे पाय अमरावतीला लागलेले नाहीत. त्यामुळे येथील उमेदवार स्वबळावरच किल्ला लढवीत असल्याचे दिसून येत आहे.

एकीकडे भाजप-सेना महायुतीच्या सभांचा धडाका विविध मतदारसंघांत सुरू असताना, दुसरीकडे आघाडीचे नेते गेले कुठे, असा सवाल नागरिक तसेच पदाधिकारीसुद्धा करू लागले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, वंचित आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सभा जिल्ह्यात झाल्या. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते हे मंगळवारी (ता. 15) अमरावतीत येत आहेत. असे असताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अद्याप जिल्ह्यात दाखल झालेले नाहीत. अमरावती, तिवसा, धामणगावरेल्वे, दर्यापूर व अचलपूर या पाच मतदारसंघांत कॉंग्रेसचे उमेदवार रिंगणात आहेत. मेळघाटाची जागा राष्ट्रवादीला सोडण्यात आली असून, मोर्शी व बडनेराची जागा मित्रपक्षाला सोडण्यात आली आहे. सभेच्या माध्यमातून संबंधित पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा संदेश मोठ्या प्रमाणात नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे शक्‍य होत असल्याने या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना वरिष्ठांची प्रतीक्षा आहे. काही ठिकाणी आतून असलेली बंडखोरी, नाराजी दूर करण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा वरिष्ठ नेत्यांचा दौरा महत्त्वाचा असल्याचे पदाधिकारी सांगत आहेत. परंतु, हे नेते त्यांच्या मतदारसंघातच सध्या जास्त व्यस्त असल्याने अमरावतीत त्यांचा दौरा होईल किंवा नाही याची कोणतीच शाश्‍वती नसल्याचे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. उमेदवाराचा स्वबळाचा नारा

आघाडीचे उमेदवार सध्याच्या स्थितीत स्वबळावरच किल्ला लढवीत आहेत. सकाळपासून पदयात्रा, कॉर्नर मीटिंग, लहान-सहान सभा, विविध समाजांच्या बैठका, भेटीगाठी, समर्थन यात गुंतले आहेत.

