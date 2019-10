रस्ता नाही तर मतदानही नाही ः पिंपळगाववासींचा निर्णय

यवतमाळ : राळेगाव तालुक्‍यातील पिंपळगाव असे एक गाव आहे, जिथे खड्ड्यात रस्ता शोधायची वेळ आली आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, तरीदेखील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडून दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे अखेर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी "रस्ता नाही तर, वोट नाही' असा पवित्रा घेत या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रस्ते, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत सुविधा स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर अनेक गावांत पोहोचल्या नाहीत. निवडणुकीत गावविकासाचे गाजर दाखविले जाते. नेते मंडळी गावात येऊन विकासकामांचे आश्‍वासन देतात. मात्र, निवडणूक आटोपली की, पुन्हा पाच वर्षे त्यांचे दर्शन दुर्लभ होऊन जाते. या प्रकाराचा पिंपळगाववासींना चांगलाच वीट आला आहे. राळेगाव तालुक्‍यात येणाऱ्या पिंपळगाव ते सराई येथे ये-जा करण्यासाठी रस्ता नसल्याने ग्रामस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चिखल तुडवत शेतात जावे लागते. शेती साहित्य नेता येत नाही. त्यामुळे शेती पडीक ठेवण्याची वेळ आली आहे. एकूणच काय तर खड्डा व चिखलातून प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात चिखलमय रस्त्याची हालत अधिकच खस्ता झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी डांबरी रस्ता झाला नाही, तर एकाही नेत्याला गावात पाय ठेवू देणार नाही. शिवाय रोड नाही तर वोट नाही, असा पवित्रा पिंपळगाव ग्रामस्थांनी घेतला आहे.

