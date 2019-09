नागपूर ः जीएस महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या मारहाणीत राहुल तिवारी नावाच्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात न्याय मिळण्यासाठी राधारमन तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतून सांगण्यात आले होते की, या प्रकरणाचा तपास योग्य झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा स्वतंत्र एजन्सीकडून तपास करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख आणि पुष्पा गणेडीवाला यांनी पोलिस आयुक्‍त आणि गुन्हे शाखेतील प्रकरणाचे तपास अधिकारी यांना नोटीस बजावली. त्यांना हायकोर्टात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांकडून ऍड. कौशल त्रिवेदी यांनी बाजू मांडली. राहुल तिवारी हा जीएस कॉलेजमध्ये बारावीचा विद्यार्थी होता. 2 ऑगस्ट 2018 ला तीनला वर्गात 30 ते 40 विद्यार्थी उपस्थित होते. वर्गात अजय तुरकर आणि राहुल या दोघांत वाद झाला आणि भांडणास सुरुवात झाली होती. पावणेचारला क्‍लास संपताच अजय तुरकरने राहुलला जबर मारहाण केली. दुसऱ्या क्‍लाससाठी शिक्षक वर्गात आल्यामुळे अजयने राहुलला सोडले होते. सोडताच राहुल जमिनीवर कोसळला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर दंदे हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.

गुदमरल्याने झाला मृत्यू

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, उपचार सुरू असतानाच अचानक रात्री आठला राहुलच्या मृत्यूची डॉक्‍टरांनी घोषणा केली. 2 ऑगस्टला रात्री उशिरापर्यंत तिवारी हे राहुलला झालेल्या मारहाणीची माहिती घेत होते. मात्र, त्यांच्याकडून खरी माहिती लपविण्यात आली. 4 ऑगस्टला सीताबर्डी ठाण्यात तक्रार अर्ज देण्यात आला. राहुलचे उत्तरीय तपासणी अहवालात गुदमरल्याने मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतरही गुन्हे शाखेने योग्य तपास केला नाही. या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र संस्थेकडून करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली.

