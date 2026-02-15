Amravati Accident: जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनने शिक्षकाचा जीव घेतला!"

अमरावती : शहरातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या जनावरांची वाहतूक व कत्तल सुरूच आहे. एका जनावराच्या वाहनाने दुचाकीस्वार शिक्षकास चिरडले. गंभीर जखमी शिक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे..अब्दुल साजिद अब्दुल मजीद (वय ४५, रा. चपराशीपुरा, ह. मु. हबीबनगर दोन), असे अपघातातील मृत शिक्षकाचे नाव असल्याची माहिती गाडगेनगरच्या सहायक पोलिस निरीक्षक विजया पंधरे यांनी दिली. शनिवारी (ता. १४) सकाळी साडेसात ते पावणेआठच्या सुमारास नवसारी चौकात ही घटना घडली. अब्दुल साजिद हे एमएच २७ डीवाय ८४८१ क्रमांकाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स दुचाकीने हबीबनगरवरून अंजनगावसुर्जीत शाळेत जाण्यासाठी निघाले होते..नवसारी चौकातून वळत असताना अचानक त्यांना १३ जनावरांची (गोवंश) वाहतूक करणाऱ्या एमएच ४० बीएल ४५८१ क्रमांकाच्या पीकअप व्हॅनने दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. त्यात शिक्षक अ. साजीद गंभीर जखमी झाल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर जनावरे वाहतूक करणारी पीकअप व्हॅन अनियंत्रित झाल्याने रस्त्याच्या मधोमध असलेले झाड व विजेच्या खांबावर जाऊन धडकली. धडकेनंतर वाहनात असलेल्या चालकासह त्याचा अन्य साथीदार, असे दोघेही वाहन सोडून तेथून पसार झाले होते. .अपघातस्थळी बरीच गर्दी जमल्यामुळे गाडगेनगर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. गंभीर जखमी शिक्षक अ. साजीद यांना निकटवर्तीयांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. गाडगेनगर पोलिसांनी शिक्षकास धडक देऊन ठार करणारी पीकअप व्हॅन जप्त केली असून, त्यातील १३ जनावरांची रवानगी गोरक्षण संस्थेमध्ये करण्यात आली. पोलिसांनी पीकअप व्हॅन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.वाढत्या अपघातानंतर खांब चौकातच नवसारी चौक मार्गावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने नेहमीच वर्दळ राहते. भरचौकात विजेचा खांब आणि त्याच खांबालगत एक झाड वाढले आहे. त्यामुळे याठिकाणी बरेच अपघात झाले. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर रस्त्याच्या मधोमध असलेला खांब अद्याप हटविला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.