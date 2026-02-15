विदर्भ

Amravati Accident: जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनने शिक्षकाचा जीव घेतला!"

Pickup Van Accident: अमरावतीतील नवसारी चौकात दुचाकीस्वार शिक्षक अब्दुल साजिद अब्दुल मजीद यांना १३ जनावरे वाहतूक करणाऱ्या पीकअप व्हॅनने मागून धडक दिली. शिक्षक गंभीर जखमी झाले व जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : शहरातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या जनावरांची वाहतूक व कत्तल सुरूच आहे. एका जनावराच्या वाहनाने दुचाकीस्वार शिक्षकास चिरडले. गंभीर जखमी शिक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

