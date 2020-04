अबब 30 क्विंटल गांजा आणि तोही बुलडाण्यात !

बुलडाणा : सर्वदृष्टीने शांत समजला जाणाऱ्या बुलडाणा शहरात गांजा साठेबाजांविरुद्ध मोठी कारवाई करून स्थानिक गुन्हे शाखेने खळबळ उडवून दिली आहे. एक-दोन नव्हे तर तब्बल तीस क्विंटल गांजा जप्त करण्याची कारवाई (ता. 10) करण्यात आली. या गांजाची अंदाजे किंमत एक कोटीच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, शहराच्या लागून असलेल्या बाहेरील बालाजीनगर परिसरात स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठ्या प्रमाणात गांजाची साठवणूक केले असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीवरून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात छापा टाकण्यात आला. त्यावेळी गांजाचा मोठा साठा पोलिसांनी जप्त केला. सायंकाळी उशिरापर्यंत मोजमाप व इतर कारवाई सुरू होती. बाजारभावानुसार एक कोटी रुपयांच्या घरात या गांजाची किंमत असून याप्रकरणी एका वाहनासह दोघांना ताब्यात घेतले आहे. हेही वाचा - हे काय कोरोनाला पळविण्यासाठी चक्क जादूटोना कारवाईत जप्त करण्यात आलेला गांजा मोजमाप करण्यासाठी तब्बल 17 ते 18 कर्मचाऱ्यांची कसब लागला असून, पाच ते सहा तासाच्यावर कालावधी लागला आहे. अनधिकृतरीत्या मिळालेल्या माहितीनुसार येथून जवळच असलेल्या कुर्‍हा गोतमारा येथील मनोज झुलालसिंग झाडे व गजानन सुज्ञान मंझा या दोघांनी बालाजी नगर भागात एक घर भाड्याने घेऊन तेथे गांजाचे गोडाऊन तयार केले होते. यामध्ये सदर गांजाची साठवणूक करून त्याची विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली होती. सर्व दृष्टीने सुरक्षित समजला जाणारा बुलडाणा शहरात आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गांजाचा साठा पकडण्यात आल्याने गुन्हेगारांनी आपले बस्तान या शहरात बसवले असल्याचे उघड झाले आहे. या कारवाईने सर्वांमध्ये खळबळ उडाली आहे. श्री देशमुख यांनी कारवाई सुरू असून मोजमाप चालू असल्याचे सांगितले मात्र सदर गांंजा हा सुमारे 30 क्विंटलपर्यंत असू शकतो असेही ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. सदर कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख, पोलिस अधिकारी पांडुरंग इंगळे, इम्रान इनामदार, मुकूंद देशमुख, गजानन काळे, गिता बामणदे, सुनील खरात, संजय नागवे, अत्ताउल्ला खान यांच्यासह जवळपास 17 पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत एनडीपीएस कायद्यानुसार (1985) गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

Web Title: Now 30 quintals of marijuana and that too in buldana!