अबब! जाहीर सभेसाठी त्यांनी केली वीजचोरी

गडचिरोली : सध्या विधानसभा निवडणुकीची सर्वत्र धूम सुरू आहे. निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असल्याने गावपातळीवर प्रचार सभांचा जोर वाढला आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी जाहीर सभेसाठी वीजतारांवर आकोडा टाकून वीजचोरी केली जात असल्याचाही प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, सभास्थळी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असतानाही सर्रासपणे असे प्रकार सुरू असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी उमेदवारांकडून नानापद्धतीचा वापर केला जात आहे. पक्षांचे चिन्ह असलेल्या टोप्या व टी-शर्ट प्रचारादरम्यान मतदारांना वाटप केले जात आहे. प्रचाराचा कालावधी कमी असल्याने गावागावात उमेदवारांकडून सामूहिक भोजनदान, मंदिर, गोटूल, विहार, नवीन हातपंप, क्रिकेटचे साहित्य, विहिरीची दुरुस्ती यासाठी आर्थिक मदतही घेतली जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वी अहेरी तालुक्‍यातील एका गावात एका उमेदवाराची प्रचार सभा पार पाडली. या सभेसाठी लागणारी वीज थेट वीज खांबावरून ओकोडे टाकून घेण्यात आली. लहान मुले, महिलांची वर्दळ असतानाही विजेचे तार जमिनीवर खुले सोडून त्याचा वापर करण्यात आल्याची गंभीर बाब अनेकांच्या लक्षात आली; परंतु राजकीय दबावामुळे कोणीही तक्रार केली नाही.

महामार्गावर असलेल्या या गावात सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही उपस्थिती होती. मात्र, तरीही वीजचोरीचा प्रकार घडल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दुर्गम गावामध्ये राजरोसपणे वीजचोरीचा प्रकार नित्याचीच बाब झाली आहे. वीज कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाल्याचेही अनेकदा घडले आहे. त्यामुळे वीजचोरट्यांची हिंमत वाढली आहे.

सभास्थळी प्लॅस्टिकचा वापर

उमेदवाराच्या प्रचाराची सध्या सर्वत्र धूम सुरू आहे. या सभेसाठी गावागावातून आलेल्या लोकांच्या नाश्‍ता, पाणी व चहाची सोय केली जाते. मात्र, यासाठी प्लॅस्टिकच्या साहित्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. सभेनंतर उमेदवारांकडून स्वच्छतेसाठीही पुढाकार घेतला जात नाही. त्यामुळे सभास्थळी घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे चित्रही सर्वत्र दिसून येत आहे.

