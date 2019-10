ई-सिगारेट पेनहुक्का विकणाऱ्यांना आता लाखोंचा दंड 

अमरावती : कायद्यात तरतूद केल्यामुळे आता सहज उपलब्ध होणाऱ्या ई-सिगारेट, पेनहुक्का विक्री करणाऱ्यांना एक ते पाच लाखांपर्यंत दंड आणि एक ते तीनवर्षांपर्यंत सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

ई-सिगरेटमध्ये असलेले निकोटिन आणि ऑर्गेनिक व्होलाटाई सॉल्वल्ट हे आरोग्याला अपायकारक आहेत. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातच नव्हे तर, अमरावती, नागपूर विभागामध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ई-सिगरेट्‌सह पेनहुक्काचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. एका विशिष्ट प्रकारच्या फ्लेवरमुळे अनेक शालेय व महाविद्यालयीन मुले त्याच्या विळख्यात सहज ओढले गेले आहेत. शारीरिक व मानसिकरित्या माणसाला कमकुवत करणाऱ्या या वस्तू आतापर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवरसुद्धा उपलब्ध होत होत्या. परंतु आता केंद्र शासनाच्या 18 सप्टेंबर 2019 च्या परिपत्रकानुसार या दोन्ही वस्तूंची आयात, निर्यातीसह, अवैध विक्री करणाऱ्यांना कठोर शासन होईल. अवैध विक्री किंवा साठेबाजी करणारा व्यक्ती पहिल्यांदा सापडला तर, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर अशा व्यक्तीला एक वर्षे सक्तमजुरी आणि 1 लाखापर्यंत दंड होईल. किंवा त्या दोन्ही शिक्षा सोबत होऊ शकतात. हीच चूक त्या व्यक्तीने दुसऱ्यांदा केल्यास त्या व्यक्तीला किमान तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा सोबतही होऊ शकतात.



