Buldhana News: नर्सिंग शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल घटला; विविध व्यवसाियक अभ्यासक्रमात वाढ; राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी चिंताजनक स्थिती

लोणार: महाराष्ट्रातील नर्सिंग शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत असल्याचे ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष सीईटी यांच्या नोंदणी आकडेवारीनुसार एकीकडे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी परीक्षेची नोंदणी वाढत असताना नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र घटताना दिसत आहे. ही बाब राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी भविष्यात गंभीर परिणाम करणारी ठरू शकते..सन २०२६ साठी राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एकूण १७,४०,९२७ विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली आहे, तर मागील वर्षी ही संख्या १४,०७,१०० इतकी होती.मात्र नर्सिंग सीईटी नोंदणीमध्ये घट झाल्याचे दिसून येते. सन २०२५-२६ मध्ये नर्सिंग सीईटीसाठी ४७,५०१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर २०२६-२७ साठी ही संख्या ४१,३३५ इतकी राहिली आहे. यावरून नर्सिंग शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते. यासोबतच बी.एस्सी..नर्सिंग प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्याचेही दिसून येते. सन २०२५-२६ मध्ये राज्यात एकूण १६,५३० जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी केवळ १०,९५७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून तब्बल ५,५७३ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. म्हणजेच सुमारे ३४ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. ग्रामीण भागातील नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी अधिक गंभीर ठरत आहे.."नर्सिंग शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा घटत असलेला कल थांबवण्यासाठी शासनाने गुणवत्ताधारित व पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने शिक्षणामध्ये गुणवत्ता पाहून प्रवेश दिला जातो, त्याचप्रमाणे नोकरी देखील गुणवत्ता व पात्रतेच्या आधारे दिली गेली पाहिजे. तसेच नर्सिंग महाविद्यालयांची शैक्षणिक गुणवत्ता, क्लिनिकल प्रशिक्षण आणि सुविधा सुधारण्यावरही भर देणे गरजेचे आहे."-ऋषिकेश गांगर्डे पाटील, कोषध्यक्ष नर्सिंग स्टूडेंट वेलफेअर फाउंडेशन,.नर्सिंग शिक्षणातील जागांमध्ये वाढगेल्या तीन वर्षांत नर्सिंग शिक्षणातील जागांमध्ये सुमारे ७,२०० ने वाढ करण्यात आली आहे. अनेक नवीन खाजगी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू झाली असून आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे ६५ नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असली तरी विद्यार्थ्यांची मागणी त्या प्रमाणात वाढलेली नाही.