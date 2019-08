हे देवा! पुन्हा बोंडअळीचा हल्ला

नागपूर : बोंडअळीने यंदाही कापूस पिकावर हल्ला चढविला आहे. काटोल तालुक्‍यात खंबाटा गावात कापसावर बोंडअळी असल्याचे स्पष्ट झाले. पंधरा दिवसांपूर्वी संशोधकांनी येथील नमुने घेतले होते. ती अळी आता बोंडअळीच असल्याचे स्पष्ट झाले.

मागील वर्षीही बोंडअळीने मोठे नुकसान केले होते. यात विदर्भातील शेतकरी देशोधडीला लागला होता. पुन्हा एकदा बोंडअळीने हजेरी लावल्याने शेतकरी भयभीत आहेत. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेतर्फे म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाही. दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात 2.20 लाखांहून अधिक हेक्‍टर क्षेत्रात कापूस लागवड झाली होती. मात्र, या पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला. एकीकडे अपेक्षित भाव मिळाला नाही आणि दुसरीकडे उत्पन्नही घटल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी कोलमडला होता. गतवर्षी जिल्ह्यात 2.17 लाख हेक्‍टरवरच कपाशीची पेरणी झाली होती. त्यातही अनेक गावांतील कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याचे दिसून आले. मात्र, कृषी विभागाच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना या अळीचा नायनाट करण्यात काही अंशी यश आले होते. यंदा दोन लाख 31 हजार हेक्‍टरमध्ये कापसाची लागवड आहे. पीक चांगले असताना बोंडअळीने हल्ला चढवला. सुरुवातीला लागवड झालेल्या कपाशीच्या पिकास पाते येण्यास सुरुवात झालेली असून, काही भागात बोंडे धरण्याच्या अवस्थेत आहे. उशिरा लागवड झालेले कपाशीचे पीक फुलं येण्याच्या अवस्थेत आहे.

Web Title: Oh my God! Bondali attack again